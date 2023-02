Walentynki w tym roku droższe średnio o 15 proc. Jak je spędzają mieszkańcy Mazowsza? Beata Głozak 14.02.2023 16:07 Walentynkowa randka i upominki kosztują średnio ok. 350 zł w tym roku, czyli o 15 proc. więcej niż w 2022 r. – wyliczyli eksperci z HRE Investments. W wyliczeniach wzięto pod uwagę cenę kolacji dla dwojga w restauracji, drobnej biżuterii, bukietu 7 róż, słodyczy i biletów do kina.

Walentynki w tym roku droższe średnio o 15 proc. Jak je spędzają mieszkańcy Mazowsza? (autor: pixabay)

Jak przekazano, jest to najszybszy wzrost kosztów Walentynek od co najmniej 2015 r., kiedy ten sam zestaw usług i produktów kosztował średnio ok. 237 zł.

Największą podwyżkę odczują osoby, które wybiorą się do restauracji. Powołując się na dane Numbeo zauważono, że w dużym mieście na ten cel trzeba przeznaczyć średnio 158 zł, biorąc pod uwagę dwudaniowy posiłek dla dwóch osób w przeciętnej restauracji.

"To o 20 złotych więcej niż jeszcze rok temu. Jednocześnie kolacja we dwoje to najdroższy element walentynkowego koszyka" – wskazano. Wzrost cen w restauracjach wynika z rosnących kosztów ich prowadzenia, m.in. z uwagi na wyższe wynagrodzenia dla pracowników, ceny produktów spożywczych, a przede wszystkim gazu czy prądu - wskazano.

Droższa biżuteria czy słodycze

Oszacowano również, iż Polacy wydadzą średnio 85 zł na upominek w postaci skromnej biżuterii. Jest to kwota wyższa o 14 zł niż rok temu. Zgodnie z opracowaniem HRE Investments, ponad 43 zł, czyli o 8 zł więcej niż w ubiegłym roku, wyniesie cena przeciętnego bukietu złożonego z siedmiu sztuk. W odróżnieniu od poprzednich lat, w tegorocznym zestawieniu znalazła się jednak inna odmiana kwiatów.

Wolniejszy wzrost cen zanotowano w przypadku słodyczy, których przeciętny koszt wyniesie ok. 18 zł, czyli o 2,5 zł więcej niż w ubiegłym roku.

Jak dodano, w porównaniu z 2022 rokiem najmniej podrożały bilety do kina – średnia cena seansu dla dwóch osób wynosi 44 zł, czyli o 2 zł więcej niż w minionym roku, zgodnie z danymi GUS i Eurostatu. Podkreślono jednak, iż stawka ta została oszacowana dla całego kraju i obiektów o różnym standardzie, dlatego może odbiegać od cen w multipleksach.

Walentynki na Mazowszu

Nasza reporterka Beata Głozak zapytała natomiast mieszkańców regionu, tych młodych, starszych i tych całkiem małych jakie mają propozycje na spędzenie tego dnia. Propozycje były różne.

