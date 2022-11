Żołnierze WOT będą pomagać energetykom. Jest umowa z PGE Mariusz Niedźwiecki 03.11.2022 19:31 W sytuacjach kryzysowych będą pomagać energetykom. PGE Dystrybucja i 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej podpisały dziś porozumienie o współpracy. W planach są też szkolenia i ćwiczenia.

- Terytorialsi to ważny partner - zapewnia prezes PGE Dystrybucja Jarosław Kwasek. - Nie ukrywamy, że zgodnie z tym, co mówi się o Wojskach Obrony Terytorialnej, że one są zawsze w danym miejscu, blisko lokalnych społeczności i właśnie w tych lokalnych społecznościach wspierają nas przy usuwaniu awarii masowych - mówi Kwasek.

Pułkownik Witold Bubak, dowódca 6. Mazowieckiej Brygady OT ma nadzieję, że współpraca będzie korzystna dla obu stron.

- Widzę możliwość, żeby naszym żołnierzom być może nadawać uprawnienia energetyczne, które w konsekwencji będą uprawniały naszych żołnierzy do tego, żeby bezpiecznie korzystać z tych urządzeń, które mamy - mówi Bubak.

Terytorialsi mają nauczyć się podstawowych zagadnień i napraw w razie np. zerwania linii energetycznej.

Porozumienia podpisano także z żołnierzami z województw: świętokrzyskiego i łódzkiego.

