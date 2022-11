W Płocku rozpoczyna się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości Izabela Stańczak 14.11.2022 15:34 Wydarzenie organizowane jest pod hasłem „Elastyczność bez granic". Organizatorzy zapraszają na cykl warsztatów i spotkań z ludźmi sukcesu. 15. edycja wydarzenia to także szkolenia z różnych aspektów przedsiębiorczości.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (autor: Akademia Mazowiecka w Płocku)

Michał Balski dyrektor wydziału strategi, urbanistyki i architektury w płockim ratuszu, który koordynuje wydarzenie w Płocku podkreśla, że jednym z zadań ŚTP jest promowanie postaw przedsiębiorczych wśród ludzi młodych.

- Głównymi adresatami tych wszystkich działań są ludzie młodzi przed, którymi dopiero są te podstawowe decyzje dotyczące wyboru ścieżki kariery. Te wszystkie działania, które są organizowane mają ich wspomóc w podjęciu tej decyzji, czy będą w przyszłości działać sami jako przedsiębiorcy, aktywnie rozwijać się, czy na przykład pracować w jakiś strukturach - dodaje dyrektor

Od 14 listopada do niedzieli płoccy koordynatorzy wydarzenia przygotowali wiele warsztatów, szkoleń i spotkań z ludźmi, którzy odnieśli już sukces w biznesie.

- Udało nam się kilku partnerów z terenu Płocka namówić do tego żeby wzięli udział w tym wydarzeniu. W ramach całego tego wydarzenia między innymi są spotkania w urzędach pracy, zarówno wojewódzkim jak i w naszym miejskim. Są organizowane szkolenia między innymi, jak budować środowisko pracy sprzyjające kreatywności, czy "Tędy do przyszłości - czyli co nas czeka jutro" oraz na przykład "Etykieta w komunikowaniu się" - wyjaśnia.

Prócz Płocka do wydarzenia aktywnie łączyły się także Warszawa oraz Radom.

Harmonogram spotkań, które odbywać się będą z okazji Światowego Dnia przedsiębiorczości w Płocku znajdziemy na stronie plock.eu.

Czytaj też: Czerwińsk nad Wisłą doczeka się remontu wałów przeciwpowodziowych