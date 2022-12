W kilka minut uzbierał 126 punktów karnych! Zobacz jak to zrobił [WIDEO]

Wprowadzenie pojazdu w celowy poślizg, niestosowanie się do znaków drogowych, wyprzedzenie innych pojazdów w miejscu do tego nie wyznaczonym - to tylko kilka, z całej listy wykroczeń, które popełnił 23-latek w trakcie swojego rajdu po Górze Kalwarii. W zaledwie kilka minut uzbierał 126 punktów karnych i blisko 16 tysięcy grzywny. Usłyszał też zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej.