W Białobrzegach można już składać wnioski o preferencyjny zakup węgla Iwona Rodziewicz-Ornoch 07.11.2022 13:27 Jeśli wniosek dotyczy zakupu do końca 2022 roku, mieszkańcy będą mogli kupić 1,5 tony węgla. Wnioskować o 3 tony można, gdy wniosek będzie dotyczył zakupu od 1 stycznia 2023 roku. Druki należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy.

W Białobrzegach można już składać wnioski o preferencyjny zakup węgla (autor: pixabay)

- W Urzędzie Miasta można pobrać wnioski, ale nie tylko tam - mówi burmistrz Białobrzegów Adam Bolek

- Są dostępne u nas w urzędzie, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz u sołtysów. W tej chwili już punkt jest czynny. Byłem na dole zobaczyć. Jest około 30 wniosków złożonych. Mieszkańcy przychodzą i albo składają na miejscu, my wtedy pomagamy wypełnić, albo po prostu biorą do domu i wypełniają i przynoszą do nas - wyjaśnia burmistrz.

W Białobrzegach chęć skorzystania z dotowanego węgla zgłosiło ok 250 osób.

Opał będzie można odbierać ze składu węgla przy ulicy Śniadeckich. Na razie jednak, gmina wciąż czeka na dostawy.

Czytaj też: Ubezpieczenie od mandatów? Pracownicy MPK w Radomiu szukają oferty