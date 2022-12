Utylizacja 55 tys. indyków koło Łosic. Kolejne ognisko ptasiej grypy na Mazowszu Beata Głozak 22.12.2022 10:18 Kolejne ognisko ptasiej grypy na Mazowszu - to czwarte w tym roku. Rozpoczęła się utylizacja 55 tysięcy indyków na fermie drobiu w miejscowości Nowosielec w powiecie łosickim. W środę ognisko wykryto na fermie drobiu w Skrzanach w gminie Gostynin.

Utylizacja 55 tys. indyków koło Łosic. Kolejne ognisko ptasiej grypy na Mazowszu (autor: pixnio)

- Dziś o godzinie 10, maks 11 będziemy prowadzić zabijanie tego drobiu. W międzyczasie przeprowadzono czynności, które mają zapobiec rozwlekaniu się choroby zakaźnej na inne stada. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wirus dostał się do indycznika - mówił Mazowiecki Lekarz Weterynarii Paweł Jakubczak.





Jak tłumaczył mazowiecki weterynarz, mimo iż w okolicy fermy są stada drobiu, nie podjęto decyzji o uboju prewencyjnym ptactwa.

- Natomiast będziemy przeprowadzać przeglądy tych stad. No i w sytuacji, kiedy pojawiłyby się jakiekolwiek objawy niepokojące, a przypomnę, że to są przede wszystkim na początek spadek pobierania paszy i wody, u niosek jest to spadek niośności, te objawy należy zgłaszać natychmiast do Powiatowego Lekarza Weterynarii - wyjaśniał.



Służby weterynaryjne przypominają też o apelu wojewody mazowieckiego, aby trzymać kury w zamknięciu, a kaczki i gęsi odizolowane od reszty ptactwa.

