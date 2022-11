Ustawa o wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego dziś w Sejmie. A. Struzik: Nie mamy na to pieniędzy Mariusz Niedźwiecki 03.11.2022 09:19 Grupa posłów przygotowała projekt zmian w funkcjonowaniu Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. To władze województwa, a nie resort infrastruktury miałyby ustalać stawki za egzaminy na prawo jazdy i wynagrodzenia egzaminatorów. Ma być też drożej za opłaty egzaminacyjne.

Kto będzie finansował WORD-y? (autor: RDC)

Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestuje m.in. Sejmik Mazowsza. Projekt ustawy nie zakłada bowiem przekazania sejmikom wojewódzkim żadnych dodatkowych środków na ten cel. Wobec tego protestuje Związek Województw RP, który twierdzi, że jest to niezgodne z konstytucją. Negatywne opinie wyraził także Konwent Marszałków RP oraz Związek Powiatów Polskich.

– Musielibyśmy znaleźć na to w budżecie dodatkowe 17 milionów złotych – wylicza marszałek województwa Adam Struzik. – Na ten cel w budżecie województwa nie ma żadnych środków, ponieważ nie ma żadnych dochodów. Jedynym dochodem są opłaty za egzaminy. Trzeba więc będzie znaleźć gdzieś te pieniądze i przez to nie zbudować paru kilometrów dróg czy zmniejszyć dofinansowanie innych naszych instytucji – dodaje.



Także egzaminatorzy mają wątpliwości co do planowanych zmian. Według wicedyrektora warszawskiego WORD-u zmiany oznaczałby różne stawki za egzaminy w różnych regionach.

– Kursanci będą jeździć tam, gdzie będzie taniej – mówi Tomasz Matuszewski. – W 1992 roku do miast wojewódzkich przeniesiono egzaminy, które do tamtego czasu mogły się odbywać wszędzie. Chciano bowiem uzyskać pewien standard. Nie mówię, że dziś będzie gorzej, ale nie wiem, czy uda się utrzymać jednolity standard państwowego egzaminu – zauważa.



Egzaminatorzy nie chcą również różnicowania ich wynagrodzeń. Chcą, by pensje nadal były jednolite i ustalone na poziomie centralnym, ale domagają się też podwyżek. We wrześniu protestowali w tej sprawie. Egzaminy na Mazowszu nie odbywały się m.in. w Grójcu, Mławie, Ciechanowie i Radomiu.

Poselski projekt ustawy zakłada możliwość przekazywania z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych do WORD-ów. Projekt przewiduje też możliwość podniesienia stawek za egzaminy na prawo jazdy do 50 złotych za egzaminy teoretyczne i do 200 złotych za praktyczne.

Obecnie opłata za egzamin teoretyczny na prawo jazdy na samochód osobowy wynosi 30 zł, a za egzamin praktyczny 140 zł.

