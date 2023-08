Burze z gradem na wschodzie Mazowsza i upały w całym regionie [ALERT IMGW] RDC 17.08.2023 08:43 Dziś na Mazowszu poza upałami prognozowane są burze. W całym województwie obowiązuje alert 2. stopnia w związku z wysokimi temperaturami, a dla wschodnich powiatów IMGW wydał ostrzeżenie przed burzami, miejscami z gradem. Wiatr może wiać do 70 km/h.

Upały i burze na Mazowszu (autor: Pixabay)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla całego województwa mazowieckiego. Będą one obowiązywały do godz. 18:00.

Z kolei od godz. 15:00 dla wschodu regionu obowiązuje alert burzowy – to Siedlce, Łuków i Łochów. Tam może spaść do 30 mm deszczu, a siła wiatru może dojść do 70 km/h. Miejscami prognozuje się także grad.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



⛈️BURZE Z GRADEM 1°



➡️Po południu na obszarach objętych ostrzeżeniami prognozowane są burze z silnymi opadami deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.



➡️https://t.co/R6gZOAwtKk#burze pic.twitter.com/z1j7C7MUwG — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 17, 2023

Dziś o godz. 7:00 najcieplej było właśnie na Mazowszu – w Warszawie i Siedlcach. Zanotowano tam 23,4 stopnie Celsjusza.

Na mapach przedstawionych przez synoptyków widać, że najwyższe temperatury odnotowano w centralnej Polsce.

– W dzień strefa opadów przemieści się z południowego zachodu do centrum i na północ oraz w pasie od Dolnego Śląska, lubuskiego, wielkopolskiego, przez łódzkie, kujawsko-pomorskie aż po północną część Mazowsza i pomorskie. Na tym obszarze burze będą o sobie dawały znać. Burzowo będzie też w Polsce południowej, czyli od Opolskiego po Podkarpackie, a nawet po Lubelszczyznę – powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Jak radzić sobie z upałami?

Tropikalne upały wystawiają na szwank nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. Wysokie temperatury na Mazowszu mają utrzymać się co najmniej do końca tygodnia.

W czasie najwyższych temperatur należy sięgać często po wodę. – Dwa litry to jest minimum. Trzeba przynajmniej trzy-cztery litry płynów w ciągu doby spożywać, żeby zadbać o odpowiednie nawodnienie. Najlepiej, żeby to była woda mineralna, a nie słodzone soki. Unikamy alkoholu i napojów z kofeiną – mówi doktor Marek Budny ze szpitala wojewódzkiego w Płocku.

Można pić elektrolity, ale nie w nadmiarze. – Jeżeli będziemy spożywać elektrolity, ale będziemy pocić się ponad miarę, kumulacja elektrolitów nie jest też dobra dla naszego organizmu. Trzeba uzupełniać braki i niedobory, ale nie można przesadzać w drugą stronę – dodaje lekarz.

W upał dobrze jest zakładać przewiewne, bawełniane lub lniane ubrania i pamiętać o nakryciu głowy.

Konieczne schładzanie

– Dobrze jest także schładzać ciało – podpowiada doktor Marek Budny. – Czyli bierzemy zimne czy chłodne prysznice, robimy kompresy, staramy się unikać wychodzenia przynajmniej w godzinach 11-15, czyli wtedy, kiedy słońce operuje najwyżej na niebie – wskazuje.

W weekend cały czas będzie nam doskwierał upał, trochę już zelżeje, ale wciąż może to być ok. 31 stopni. Cały czas na wschodzie nieco cieplej, chociaż w niedzielę będzie też cieplej na południu i w centrum. Natomiast na zachodzie 25–29 stopni C. Z tym że sobota będzie spokojniejsza w całej zachodniej i centralnej części kraju – tam bez burz. Natomiast w niedzielę znowu burzowo praktycznie w całym kraju.

Czytaj też: Płockie ZOO szuka imion dla lampartów perskich