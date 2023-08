Upał nie ustępuje. Słoneczna niedziela na Mazowszu. Na zachodzie kraju burze 20.08.2023 11:31 W niedzielę będzie bardzo ciepło, od 28 do 33 st. C. Na zachodzie kraju wystąpią burze z silnymi porywami wiatru o prędkości do 80 km/h – poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.

1 Kolejny dzień z upałami na Mazowszu (autor: IMGW)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał alert II stopnia przed upałami dla Mazowsza. Temperatura maksymalna wyniesie, zależnie od regionu, od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Jak sobie radzić z upałami?

Tropikalne upały wystawiają na szwank nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. Wysokie temperatury na Mazowszu mają utrzymać się co najmniej do końca tygodnia.

- W czasie najwyższych temperatur należy sięgać często po wodę - mówi doktor Marek Budny, lekarz ze szpitala wojewódzkiego w Płocku - Dwa litry to jest minimum. Trzeba przynajmniej trzy-cztery litry płynów w ciągu doby spożywać, żeby zadbać o odpowiednie nawodnienie. Najlepiej, żeby to była woda mineralna, a nie słodzone soki. Unikamy alkoholu i napojów z kofeiną - tłumaczy.



Można pić elektrolity, ale nie w nadmiarze.

- Jeżeli będziemy spożywać elektrolity, ale będziemy pocić się ponad miarę, kumulacja elektrolitów nie jest też dobra dla naszego organizmu. Trzeba uzupełniać braki i niedobory, ale nie można przesadzać w drugą stronę - dodaje lekarz.



W upał dobrze jest zakładać przewiewne, bawełniane albo lniane ubrania i pamiętać o nakryciu głowy.

Burze w Polsce

W niedzielę będą występować dwie strefy burz. Na wschodzie będą one rozproszone, z opadami ok. 25 mm, z porywami wiatru do 65 km/h i z gradem. W zachodniej części kraju burze powstające na froncie atmosferycznym z północnego zachodu będą charakteryzowały się silnymi porywami wiatru o prędkości do 80 km/h. Tam opady deszczu do 20 mm.

W nocy rozpogodzenia od północnego zachodu. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i zanikające burze. W tych burzach na krańcach wschodnich wiatr porywisty. W centrum będzie silniejszy, do 70 km/h. Na terenach nizinnych lokalnie możliwe są mgły ograniczające widzialność do 300-400 metrów.

Synoptyk poinformowała, że w kolejnych dniach będzie nieznaczne ochłodzenie, głównie w północnej części kraju. W drugiej połowie tygodnia możliwe kolejne upalne dni.

Czytaj też: Kolejne rekordy ciepła w Warszawie

Źródło: RDC Autor: AA