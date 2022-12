Ubój chorych krów w Kalinowie. W środę możliwy wyrok Iwona Rodziewicz-Ornoch 19.12.2022 11:53 Mieli znęcać się nad krowami ze szczególnym okrucieństwem. Niewykluczone, że już w środę dziewięciu oskarżonych w sprawie nieprawidłowości w ubojni w Kalinowie usłyszy wyrok. Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do Sądu Okręgowego w Ostrołęce dwa lata temu.

Ubój chorych krów w Kalinowie. W środę możliwy wyrok (autor: pixabay)

Krowy transportowane do ubojni były chore lub po ocieleniu. Miały problemy z poruszaniem się.

- W samochodach zwierzęta często układano jedne na drugich, wyciągano je z samochodów za pomocą wyciągnika - mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Edyta Łukasiewicz. - Podejrzani wyciągali to bydło, ciągnąc za liny, często przymocowane do rogów, głowy, nóg czy tułowia zwierzęcia. Oczywiście powodowało to dodatkowe cierpienie zwierząt i ich okaleczenia - wyjaśnia.



W sprawie odbyło się do tej pory 16 rozpraw, przesłuchano ponad 40 świadków.

- W środę mają zostać wygłoszone mowy końcowe - mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Marcin Korajczyk. - Na 21 grudnia 2022 roku zaplanowane są mowy końcowe i najprawdopodobniej po nich zostanie wydane orzeczenie kończące postępowanie. Bezpośrednio po zamknięciu rozprawy będzie ogłoszony wyrok, ewentualnie zostanie odroczone jego ogłoszenie - wskazuje.





Oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ubojni w Kalinowie wyszła na jaw w styczniu 2019 roku po tym, jak w mediach pojawił się bulwersujący materiał na ten temat. Zakład został od razu zamknięty.

