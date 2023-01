Trzy zabytkowe dworce na Mazowszu do renowacji. Ruszają prace w Pilawie, Życzynie i Celestynowie RDC 22.01.2023 12:06 Trzy historyczne, objęte ochroną konserwatora zabytków dworce w Pilawie, Życzynie i Celestynowie odzyskają swoje dawne piękno i staną się obiektami komfortowymi, bezpiecznymi i dostępnymi dla wszystkich podróżnych - poinformowały Polskie Koleje Państwowe S.A. Kolejarze przekazali już wykonawcom place budów w Pilawie, Życzynie i Celestynowie.

Trzy zabytkowe dworce na Mazowszu do renowacji. Ruszają prace w Pilawie, Życzynie i Celestynowie (autor: PKP SA)

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości mocno postawił na rozwój polskiej kolei. Efektem jest modernizacja i budowa dworców w całej Polsce. W województwie mazowieckim inwestycje zakończono już w jedenastu lokalizacjach, ale rozpoczynają się one w kolejnych w Pilawie, Życzynie i Celestynowie. Jestem przekonany, że już niebawem w tych miejscowościach podróżni skorzystają z doskonale odrestaurowanych i jednocześnie komfortowych dworców kolejowych – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki.

Dworzec w Pilawie

Pierwszym z obiektów, który odzyska swoje historyczne piękno, jest wzniesiony w 1877 roku dworzec dawnej Kolei Nadwiślańskiej w Pilawie. Renowację przejdzie unikatowa elewacja budynku w formie muru pruskiego. Elementy drewniane zostaną poddane konserwacji i uzupełnieniu ubytków, a przestrzenie pomiędzy nimi pokryte tynkiem i pomalowane na biało. Nowym elementem na elewacji będą zegary i napisy "dworzec kolejowy" oraz z nazwą miejscowości. Dworzec zyska również iluminację podświetlającą budynek nocą.

Do holu stanowiącego jednocześnie poczekalnię będą prowadzić schody i podjazd. Wystrój wnętrza będzie zainspirowany architekturą z czasu powstania dworca. Poza stolarką okienną, kasową i drzwiową w kolorze brązowym odtworzona zostanie boazeria. Natomiast posadzka w biało-czarną szachownicę będzie bardzo podobna do tej zrealizowanej w Białymstoku. Poza tymi detalami wnętrze zaprojektowano dość nowocześnie. Podróżni znajdą w nim gabloty z rozkładem jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz zegar. W pobliżu poczekalni ulokowano pokój dla opiekuna z dzieckiem i toalety. Resztę przestrzeni na parterze dworca zajmą pomieszczenia biurowe dla spółek kolejowych oraz niewielki lokal na wynajem.

Przebudowa dworca to również zmiany w jego najbliższym otoczeniu. Oprócz nowych chodników, nawierzchni drogi i elementów małej architektury w sąsiedztwie dworca zostanie wybudowana wiata rowerowa na 32 jednoślady, a także parking na około 10 samochodów.

- Dworce w Pilawie, Życzynie i Celestynowie świadczą o bogatej historii kolei w Polsce. Jestem przekonany, że dzięki modernizacji tych obiektów podróżni otrzymają przestrzeń umiejętnie łączącą tradycję z nowoczesnością – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel.

Zmiany w Życzynie i Celestynowie

Poza dworcem w Pilawie prace budowlane rozpoczynają się również na dwóch niemal bliźniaczo wyglądających dworcach w Życzynie i Celestynowie. Pierwszy z nich wybudowano w 1883 roku, drugi w 1900 roku. Obydwa są zbudowane prawie w całości z drewna, mają bardzo podobne bryły i wygląd elewacji. Tak naprawdę różnią się detalami. Dworzec w Celestynowie czeka kompleksowa renowacja elewacji wraz z detalami architektonicznymi. Zostanie ona pomalowana na jasnopiaskowy kolor, z podziałami w kolorze brązowym. Podobny kolor będzie miała odtworzona na wzór historycznej stolarka okienna i drzwiowa. Budynek zyska nowe poszycie dachowe, napisy z nazwą dworca oraz okrągły zegar od strony peronów.

W Życzynie elewacja przejdzie jedynie drobne zabiegi konserwacyjne, gdyż jej renowację przeprowadzono w 2013 roku. Pojawią się na niej nowe przestrzenne i podświetlane napisy z nazwą dworca, a także nowy, okrągły zegar umieszczony pod daszkiem od strony peronów. Budynek zyska nowy dach, przemurowane zostaną kominy i poddana renowacji stolarka drzwiowa. Obydwa dworce zyskają również całkowicie nową iluminację nocną.

Sporo zmian czeka na podróżnych wewnątrz budynków. Wystrój wnętrz połączy w sobie elementy historyczne i nowoczesne. W Celestynowie obsługa podróżnych będzie odbywała się w holu dworca, który będzie jednocześnie pełnił funkcję poczekalni. Zdecydowano się na pozostawienie w niej na posadzce oryginalnych płytek w kolorze zielonym i jasnobeżowym tworzących geometryczny wzór, a także odtworzenie drewnianej boazerii na ścianach. Ciekawostką jest zachowanie po konserwacji niektórych ceramicznych włączników oświetlenia oraz odtworzenie szyldów przy drzwiach na wzór historycznych. Pozostałe wyposażenie poczekalni będzie nowoczesne. Podróżni znajdą w niej: ławki, gabloty na rozkłady jazdy pociągów, zegar oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Na parterze dworca zaprojektowano również toalety oraz pomieszczenia kasy biletowej.

Równie ciekawie będzie prezentowało się wnętrze holu-poczekalni w Życzynie. Tu również w wystroju wnętrza połączono historię z nowoczesnością. Szczególnie ciekawie będzie prezentowała się posadzka z płytkami o kwietnym wzorze, a także ściany pokryte boazerią. W holu wyeksponowany zostanie również historyczny piec kaflowy. Pozostałe elementy wnętrza nie będą odbiegały od standardu. Podróżni znajdą w nim: ławki, zegar, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz gabloty na rozkłady jazdy. W sąsiedztwie holu zaprojektowano toalety oraz pomieszczenie kasy biletowej. Pozostałą przestrzeń na dworcu zajmą mieszkania.

Przebudowy dworców w Celestynowie i Życzynie to również zmiany w ich bezpośrednim otoczeniu. Przy obydwóch budynkach zostaną ułożone nowe nawierzchnie, wybudowane wiaty rowerowe oraz wytyczone miejsca postojowe. Planuje się również uporządkowanie zieleni i montaż nowych elementów małej architektury: ławek, oświetlenia oraz koszy.

Zmiany na kilkudziesięciu dworcach

- Zakończyliśmy już jedenaście inwestycji dworcowych w województwie mazowieckim. Na czternastu dworcach w tej części Polski są prowadzone roboty budowlane. Teraz dołączają do nich trzech kolejne obiekty w Pilawie, Celestynowie i Życzynie. Wszystkie to historyczne dworce o unikatowej architekturze. Po przebudowie nie tylko odzyskają one swój historyczny wygląd, ale również będą komfortowe, bezpieczne i dostępne dla wszystkich podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami – powiedział członek zarządu PKP S.A. Ireneusz Maślany.

Inwestycje są realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- Cieszę się, że dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich, trzy dworce w województwie mazowieckim odzyskają swój blask i świetność. Ponad stuletnie obiekty w Pilawie, Celestynowie i Życzynie zostaną gruntownie odrestaurowane i przebudowane, łącząc w sobie elementy historyczne i nowoczesne oraz spełniając standardy bezpieczeństwa, dostępności i ekologii – podkreślił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Dworce w Pilawie, Celestynowie i Życzynie staną się bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Będą też ekologiczne dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, takich jak energooszczędne oświetlenie, pompy ciepła czy systemy inteligentnego zarządzania budynkiem, które optymalizują zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody. Na dachu dworca w Pilawie zamontowane zostanie 30 paneli fotowoltaicznych do pozyskiwania zielonej energii. W budynkach zaprojektowano nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu czy sygnalizacji włamania i napadu.

Przebudowy dworców w Pilawie, Celestynowie i Życzynie to koszt odpowiednio 10,9 mln złotych brutto, 8,34 mln złotych brutto i 8,56 mln złotych brutto. Planowany termin zakończenia wszystkich trzech inwestycji to lato 2024 roku.

