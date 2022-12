Trzaskający mróz ale i przebłyski słońca. Prognoza na najbliższe dni Cyryl Skiba 15.12.2022 10:11 Końcówka tygodnia pod znakiem utrzymujących się ujemnych temperatur. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej południe Mazowsza znowu białe.

Mroźno i biało na Mazowszu (autor: publicdomainpictures.net)

W czwartek w ciągu dnia, na termometrach około minus czterech stopni Celsjusza - mówi synoptyk IMGW, Anna Woźniak.

- Mogą miejscami występować opady śniegu, kolejnej nocy tam, gdzie będzie sporo rozpogodzeń temperatura znacznie spadnie poniżej minus 10 stopni Celsjusza, możliwe ponownie wartości do minus 15. Natomiast na południu regionu mogą występować nieco silniejsze opady śniegu - synoptyk.

W piątek solidne opady śniegu.

- Przy tym padającym śniegu temperatura będzie się utrzymywać poniżej zera, więc nie spodziewamy się ubytku pokrywy śnieżnej. Raczej jej przybierania do grubości o kolejne 5-6 centymetrów - dodaje.

Weekend bez większych opadów i bardziej słoneczny.

- Mniej śniegu, za to więcej przejaśnień i rozpogodzeń, przez co noce będą bardzo mroźne zarówno z piątku na sobotę, jak i z soboty na niedzielę. Możliwy lokalny spadek do minus 10 a nawet do minus 15 stopni - prognozuje.

Od poniedziałku odwilż i opady deszczu.

Czytaj też: Śnięte ryby w parku w Radomiu. Ktoś zablokował odpływ