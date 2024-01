Trudny koniec roku na Mazowszu. Prawie 10 razy więcej osób zwolnionych grupowo niż rok wcześniej Beata Głozak 18.01.2024 12:59 Duże zwolnienia grupowe na koniec minionego roku na Mazowszu. Poznaliśmy dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. W listopadzie i grudniu 13 firm zgłosiło plany zwolnień grupowych, które objęły prawie 3 tys. osób.

Zwolnienia grupowe na Mazowszu (autor: pixabay)

Trudny koniec roku dla pracowników na Mazowszu. W listopadzie i grudniu 13 firm zgłosiło do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie plany zwolnień grupowych. Dotyczyły prawie 3000 osób.

- 2745 osób. To oczywiście wiadomo, że są pewne układy z pracownikami, one trwają. Niemniej jednak to są pewne informacje, już nieodwoływalne. Dla porównania tylko podam, że w 2022 roku w analogicznym okresie takie plany zgłosiło tylko 6 firm i zwolnienia dotyczyły zaledwie 299 osób - mówi wicedyrektor WUP Artur Pozorek.





- Ponad 40 procent zwolnień grupowych dotyczy działalności finansowej i ubezpieczeniowej. 20 procent handlu hurtowego i detalicznego oraz napraw pojazdów, a 16 procent informacja i komunikacja - dodaje Pozorek.

Skala zwolnień grupowych była największa w Warszawie i wianuszku około warszawskim.

- W związku z tym, że ponad 40 procent , to działalność finansowa ubezpieczeniowa, to w dużej mierze dotyka Warszawy i okolic Warszawy. Taką firmą, która zgłosiła nam największe, to jest Nokia Solutions and Networks, fabryka mebli Forte i Orange Polska S.A. - tłumaczy wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.



Zapytaliśmy eksperta o możliwe przyczyny takiej sytuacji.

- W każdej firmie koniec roku jest zawsze pewnym czasem podsumowań oraz przygotowywania pewnych strategii, czy to biznesowych czy gospodarczych generalnie na nowy rok. Czasami następują pewnego rodzaju działania w charakterze restrukturyzacyjnych, które mają spowodować większą ekonomiczność danej działalności gospodarczej - wyjaśnia Pozorek.



Często ich konsekwencją są właśnie zwolnienia grupowe.

