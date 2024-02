„To nie są żarty”. Rolnicy zablokują drogi na Mazowszu nawet na 3 doby Beata Głozak 15.02.2024 20:11 Będą kolejne protesty rolników na Mazowszu. W najbliższy wtorek na drogi krajowe i ekspresowe wyjadą setki ciągników. Blokady w zależności od miejsca potrwają od doby do nawet trzech.

„To nie są żarty”. Rolnicy zablokują drogi na Mazowszu nawet na 3 doby (autor: RDC)

Na drogi krajowe i ekspresowe na Mazowszu znów wyjadą setki ciągników. Tak będzie we wtorek 20 lutego. Niektóre blokady mogą potrwać nawet trzy doby.

- To jest w ramach ogłoszonego strajku generalnego przez Solidarność rolniczą. To nie są już żarty, można powiedzieć, ta determinacja, ta złość, która się wzbierała w rolnikach, ona w tej chwili daje upust. Nad pełnymi emocjami trudno jest czasami nawet zapanować - mówi przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych na Mazowszu Marek Boruc.



Na trasie między Siedlcami a Warszawą będą w sumie cztery dobowe blokady. Między innymi: na rondzie w podsiedleckich Iganiach, w Ryczołku za Kałuszynem i Stojadłach. Ale to nie wszystko.

- To są Gończyce - trzydobowe, blokada S17, to jest również rejon Płońska, gdzie będzie blokowana „siódemka” i tam będzie jeden pas, ale prawdopodobnie ciągniki się tam nie pomieszczą - mówi Marek Boruc.



Rolnicy cały czas protestują przeciwko tzw. Zielonemu Ładowi i napływowi zboża i produktów z Ukrainy.

