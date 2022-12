To nie likwidacja, a przerwa techniczna. Burmistrz Sokołowa o zamknięciu miejskiego basenu Beata Głozak 21.12.2022 20:14 To nie żadna likwidacja, tylko przerwa techniczna – tak burmistrz Sokołowa Podlaskiego Bogusław Karakula tłumaczy sprawę zamknięcia od środy „do odwołania” miejskiej pływalni.

Basen miejski w Sokołowie Podlaskim nieczynny do odwołania (autor: Pływalnia OSIR Sokołów Podlaski)

Miejskie basen w Sokołowie Podlaskim zamknięty do odwołania. – Powodem jest wymiana uszkodzonych płytek w niecce basenowej. Jak długo to potrwa, będziemy wiedzieli, gdy spuścimy wodę, a trwa to trochę dłużej niż spuszczenie wody w wannie – tłumaczy burmistrz Bogusław Karakula.

Informacja, że basen będzie nieczynny, pojawiła się dopiero dzień przed zamknięciem bez podania jakichkolwiek przyczyn. – Pani chce, żeby ja na kartce, która informuje o zamknięciu pływalni, pisał co, jak i kiedy będzie zrobione? Przecież to jest bez sensu – powiedział naszej reporterce burmistrz.

Temat pływalni w Sokołowie Podlaskim był podnoszony niejednokrotnie, także na sesjach rady miasta. Mieszkańcy obawiali się nawet zamknięcia i likwidacji obiektu. Takim planom jednak zaprzeczyły władze miasta.

