To koniec promu między Gassami a Karczewem? Firma bliska upadku Adam Abramiuk 14.11.2022 21:34 To może być ostatni sezon promu między Gassami a Karczewem. Firma, która zajmuje się przeprawą, jest bliska upadku. Jak tłumaczy współwłaściciel promu Jacek Jopowicz, wydarzenia ostatnich lat sprawiają, że interes przestaje się opłacać.

Prom Gassy-Karczew (autor: mat. przewoźnika)

- Zaczęły się problemy w momencie, kiedy zaczęła się pandemia. Spora część małych firm została zlikwidowana, sporo osób zaczęło pracować zdalnie i później dołożył się nowy most w Warszawie, obwodnica Góry Kalwarii. No i koszty. W tej chwili ta inflacja, to wszystko się uzupełnia - mówi Jacek Jopowicz.



Mimo że ruch w ostatnich latach zmalał, to prom nadal ma swoich stałych klientów. To głównie mieszkańcy i firmy z Karczewa i okolic Konstancina, ale też turyści - szczególnie w weekendy.

Jak poinformował nas ratusz w Konstancinie, prawnicy urzędu analizują, jak miasto może wesprzeć firmę zajmującą się promem. W projekcie przyszłorocznego budżetu nie ma jednak zaplanowanych środków na ten cel.

Na razie prom będzie pływał do końca listopada.

Do najbliższego mostu przez Wisłę w Wilanowie jest 17 km, nieco więcej do Góry Kalwarii.

