Tańsze śmieci w gminie Korytnica koło Węgrowa Beata Głozak 18.11.2022 19:55 Mieszkańcy gminy Korytnica w powiecie węgrowskim od nowego roku będą płacić 20 procent mniej za odbiór odpadów. Zamiast 24 będzie to 20 złotych od osoby. To efekt dobrze rozstrzygniętego przetargu.

Śmieci (autor: RDC)

– Wybrana oferta była o 200 tysięcy złotych niższa niż kosztorys – mówi wójt Stanisław Komudziński. - To na dwa lata jest przetarg, czyli 100 tys. zł rocznie. Zapytałem dyrektora tej firmy i on powiedział, że on tnie koszty w swoim przedsiębiorstwie, bo on nigdy by nie wygrał żadnego przetargu. Musi schodzić z ceny, jak inni. Różnice między oferentami, a było pięć ofert, były bardzo niewielkie - tłumaczy.



Podobna sytuacja jest w Mławie – tam również rozstrzygnięto przetarg korzystniej, niż zakładały władze samorządowe. Różnica wyniosła aż 3 mln zł. Nie wiadomo jednak, jak odbije się to na stawkach dla mieszkańców.

