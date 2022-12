Szczęśliwy finał poszukiwań przemarzniętego mężczyzny. Zobacz akcję policji [WIDEO] RDC 19.12.2022 09:26 Około godz. 21.30 Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim otrzymała zgłoszenie od mężczyzny, który twierdził, że jest przemarznięty i nie wie dokładnie, gdzie jest. Dodał, że widzi budynek należący do przedsiębiorstwa przemysłowego. Dzięki sprawnej akcji policji udało się uratować 40-latka. Mężczyzna trafił do szpitala.

Poszukiwania 40-latka zakończone sukcesem (autor: Policja Mazowiecka)

W okolice miejsca gdzie mógł znajdować się mężczyzna skierowani zostali policjanci pełniący służbę, a także funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego oraz operator drona.

Dyżurny policji skontaktował się również z dyżurnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Na miejsce przyjechała również karetka pogotowia.

Poszukiwania były bardzo trudne z uwagi na pogodę, noc oraz fakt, iż mężczyzna w zgłoszeniu podał, że jest już w złej kondycji, dlatego liczyła się każda minuta, aby ratować jego życie.

Zgłaszający powiedział, że leży w śniegu, nie da rady wstać oraz, że widzi w oddali sygnały świetlne radiowozu Policji. Powiedział również, że zaraz rozładuje mu się telefon. Służbom udało się odnaleźć leżącego w śniegu mężczyznę, który nie mógł się podnieść. Został zaniesiony do karetki. Później został przetransportowany do szpitala.

Policjanci apelują, by nie być obojętnym.Temperatury każdej nocy spadają, znacznie poniżej zera. W takich warunkach nietrudno o tragedię. Proszą, by zwracać uwagę na osoby bezdomne i nietrzeźwe, wystarczy powiadomić służby, by uratować kogoś przed wychłodzeniem.

