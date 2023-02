Szaloną jazdę bmw zakończył na ogrodzeniu. Mandat wyniósł 8 tysięcy RDC 07.02.2023 14:15 22-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego brawurową jazdę bmw zakończył w Podborzu na ogrodzeniu jednej z posesji, mężczyzna wraz z pasażerem uciekli z miejsca zdarzenia.

Bmw na ogrodzeniu (autor: Policja Mazowsze)

Policjanci z Ostrowi w nocy z soboty na niedzielę zostali wezwani do miejscowości Podborze na ul. Krzywą. Na miejscu znaleźli bmw, które po uderzeniu w ogrodzenie zatrzymało się na boku. Z auta uciekły dwie osoby. Podczas oględzin samochodu policjanci znaleźli wewnątrz auta komplet tablic rejestracyjnych z powiatu ostrowskiego. Właścicielem auta okazał się 22-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Kierowca w niedzielę po południu sam zgłosił się do komendy i przyznał, że to on był sprawcą kolizji.

Tablice rejestracyjne znajdujące się w bmw zostały skradzione 11 stycznia. Tego samego dnia mężczyzna wykorzystał te tablice do kradzieży paliwa na stacji benzynowej w powiecie ostrowskim.

Za drogowe wykroczenia 22-latek dostał mandaty na kwotę 8 tys. zł i 18 pkt karnych. Natomiast za kradzież tablic oraz kradzież paliwa z wykorzystaniem tych tablic wobec 22-latka skierowano dwa wnioski do sądu o ukaranie na łączną kwotę grzywny 3 tys. zł.

Czytaj też: Czynności z zatrzymanymi w sprawie potrącenia policjanta