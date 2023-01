Święto Trzech Króli. Symbolika i dawne tradycje Katarzyna Piórkowska 06.01.2023 12:41 Dziś obchodzimy święto Trzech Króli, nazywane też Objawieniem Pańskim albo Epifanią. Dla chrześcijan jest jednym z najważniejszych świąt i jednym z najstarszych ustanowionych przez Kościół. - Było obchodzone wcześniej niż Boże Narodzenie - mówi ksiądz Wojciech Kućko.

Święto Trzech Króli. Symbolika i dawne tradycje (autor: Kapitel/Wikimedia Commons)

- To jest jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich po Wielkanocy. Tak naprawdę, to Epifania była świętowana w sposób uroczysty. Epifania, czyli objawienie się Boga ludziom. Dopiero później zaczęto świętować Boże Narodzenie, rocznicę narodzin Jezusa Chrystusa - wyjaśnia ksiądz Kućko.





To święto Kacpra, Melchiora i Baltazara - Trzech Królów, uważanych też za Mędrców ze Wschodu, którzy za gwiazdą przyszli do Betlejem oddać hołd Dzieciątku.

- W tradycji chrześcijańskiej przypisuje się im bardzo bogatą symbolikę - mówi ksiądz Wojciech Kućko. - Chrześcijanie utożsamili tych trzech Mędrców z trzema darami. Oni reprezentowali w tym znaczeniu tradycyjnym np. różne narody, Afrykę, Azję, Europę. Ci trzej Mędrcy, również w tradycji chrześcijańskiej, byli utożsamiani z trzema etapami życia. Symbolizowali też różne nastawienie człowieka do Boga - dodaje.





Pokłon Trzech Króli opisuje w Ewangelii św. Mateusz.

- Przynieśli nowo narodzonemu Jezusowi mirrę, kadzidło i złoto - mówi duchowny. - Mirra, kadzidło i złoto miały oddać istotę misji Jezusa Chrystusa w świecie. Gorycz mirry miała przypominać mękę, której doświadczył Jezus Chrystus. Kadzidło - bóstwo, przecież kadzidło było spalane dla bogów w Starożytności. I złoto - królewską misję Jezusa Chrystusa. Jezus pochodzi przecież z królewskiego rodu Dawida - tłumaczy.





Jak dawniej obchodzono Trzech Króli?

Dawniej po wsiach od domu do domu wędrowały ostatnie grupy kolędników z Kacprem, Melchiorem i Batlazarem.

- Ale najważniejszym wydarzeniem tego dnia była msza, na której święcono mirrę, kadzidło i złoto - mówi Joanna Szewczykowska z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. - Ludzie zanosili wtedy do poświęcenia jagody jałowca, żywicę, czyli ta mirra i kadzidło. Święcono czasem obrączki ślubne, ale też święcono kredę. Rysowano nią na futrynie, nad wejściem do domu znak krzyża, który miał zapewnić rodzinie zdrowie, szczęście, pomyślność - opowiada.



Do zwyczajów tego dnia należało także robienie "szczodraków".

- Mamy robiły dla dzieci takie figurki z ciasta, to się nazywało "szczodraki", na słodko. Obdarowywano się nimi. Nawet było takie powiedzenie "szczodry wieczór", "szczodry dzień". To było takie nawiązanie do Święta Trzech Króli - mówi.



Święto Trzech Króli kończyło dawniej obchody Bożego Narodzenia.

