Jak zadbać o aktywność fizyczną w czasie świąt? Ekspert: wykorzystajmy dobrą pogodę Miłosz Kuter 01.04.2024 14:34 Pogoda podczas tegorocznych Świąt Wielkanocnych sprzyja przebywaniu na łonie natury. Do aktywnego spędzania czasu zachęca sportowy ekspert RDC Tomasz Sokołowski — Wykorzystajmy dobrą pogodę, wyjdźmy na spacer lub wsiądźmy na rower — mówi.

Jak spędzić aktywnie Święta Wielkanocne? (autor: RDC)

Sportowy ekspert Radia Dla Ciebie Tomasz Sokołowski zachęca do aktywnego spędzania Świąt Wielkanocnych. W tym czasie często jemy więcej, a to oznacza dodatkowe kalorie. Warto je spalić, jak najszybciej.

— Żeby święta były zdrowe, wykorzystajmy piękną pogodę — mówi Tomasz Sokołowski. — Jest dwucyfrowa temperatura, jest słońce. Zachęcam do spacerów, także do wyjścia na rower. Ciało w ruch wprawiamy, dzięki czemu lepiej się czujemy i spalamy kalorie. Jeżeli ktoś ma pieska, to zachęcam do dłuższych spacerów. Pogoda bardzo służy aktywnościom — zachęca ekspert.

Pamiętajmy także o tym, aby nie marnować świątecznego jedzenia. Wciąż świeże posiłki, zawsze można zanieść do jadłodzielni. W samej Warszawie funkcjonuje ich 45.

Lasy Miejskie Warszawa zapraszają na wiosenne spacery

Pogoda podczas tegorocznych świąt wielkanocnych sprzyja przebywaniu na łonie natury. Karol Podgórski, dyrektor Lasów Miejskich Warszawa, przypomina, że w mieście też można znaleźć dzika przyrodę i spotkać jej mieszkańców.

— Dzikie zwierzęta stronią od ludzi (...). Natomiast mamy bardzo dużo dzików w Lasach Miejskich Warszawa, mamy bardzo dużo saren, mamy lisy, mamy borsuki. Na pewno te zwierzęta można spotkać, jak ktoś dobrze się przyjrzy, to na pewno je spotka — mówi dyrektor Lasów Miejskich.

Podczas wędrówek łatwiej teraz zaobserwować mniejszych mieszkańców mazowieckich lasów, na przykład płazy, na przykład ropuchę szarą. W tym okresie wygrzebuje się z ziemi i podąża do zbiorników wodnych, gdzie następuje jej dalszy rozwój.

Leśne obszary w stolicy to Las Kabacki, Lasek na Kole czy Las Bielański, a także rezerwaty przyrody, na przykład Las Natoliński czy Ławice Kiełpińskie.

