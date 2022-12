Świąteczne koncerty w Węgrowskim Ośrodku Kultury Aneta Borkowska 20.12.2022 14:24 Teatr Amatorski, Miejska Orkiestra Dęta i zespół ludowy Węgrowianie. To między innymi oni wystąpią dziś podczas koncertu świątecznego w Węgrowskim Ośrodku Kultury.

Świąteczne koncerty w Węgrowskim Ośrodku Kultury (autor: pixabay)

- Co roku organizujemy takie wydarzenie - mówi Katarzyna Zabadała, dyrektorka WOK-u. - Które skupia i nasze podmioty działające, ale również rodziców, mieszkańców Węgrowa. Wspólne kolędowanie to zawsze miły czas i staramy się go właśnie w taki sposób spędzić, żeby też przenieść atmosferę z Ośrodka Kultury później do naszych domów - dodaje.





- To nie jedyny przedświąteczny koncert, bo kolejny już w czwartek - wskazuje Zabadała. - Zaprosiliśmy panią Marlenę Uziębło, która również będzie śpiewała najpiękniejsze kolędy i też mam nadzieję, że stworzy fantastyczną atmosferę - mówi.





Koncerty dziś i w czwartek w Węgrowskim Ośrodku Kultury o godzinie 18:00.

