Suplementy dla zwierząt lekami na potencję. Nielegalny transport z Chin udaremniony Adam Abramiuk 13.01.2023 07:31 Nielegalne tabletki zamiast suplementów dla zwierząt. Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała przesyłkę z Chin. Kartony zawierały prawie 180 tys. tabletek na potencję.

3 Nielegalne tabletki zamiast suplementów dla zwierząt (autor: KAS)

Miały być suplementy dla zwierząt - były nielegalne leki na potencję. Transport z Chin udaremniony przez Mazowiecką Krajową Administrację Skarbową na lotnisku Chopina. Ich wartość to ponad 8 mln zł.

– To blisko 50 kartonów – mówi Justyna Pasieczyńska z KAS. – Zawierały prawie 180 tysięcy tabletek na potencję niezarejestrowanych na obszarze Unii Europejskiej i Polski. Z ustaleń wynika, że wszystkie miały trafić do jednej z warszawskich firm. Nadawca zadeklarował, że znajduje się w nich stearynian magnezu do produkcji suplementów dla zwierząt – mówi Pasieczyńska.

Rzecznik KAS przypomina, że leki sprowadzane nielegalnie mogą być szkodliwe dla zdrowia.

– Ich skład i działanie nie zostały zbadane. Często są przechowywane i transportowane w nieodpowiednich warunkach – dodaje Pasieczyńska.

Za handel lekami i substancjami farmaceutycznymi bez zezwoleń jest zakazany. Grozi za to grzywna, ograniczenie wolności lub więzienie do 2 lat.

