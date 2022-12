Czterech strażaków OSP z Jasienicy w gminie Tłuszcz odpowie za celowe wzniecanie pożarów, by zarobić za gaszeniu. Prokuratura Rejonowa w Wołominie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko młodym mężczyznom. Śledczy ustalili, że wzniecali oni pożary, by móc otrzymać wynagrodzenie za gaszenie – 20 złotych za godzinę. Straty liczone są w setkach tysięcy złotych.