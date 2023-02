Straciła ponad 100 tysięcy złotych, bo uwierzyła w internetową miłość RDC 06.02.2023 11:16 Ponad 100 tysięcy złotych straciła mieszkanka powiatu zwoleńskiego, która uwierzyła w internetową miłość. Kobieta przez pół roku korespondowała z mężczyzną podającym się za niemieckiego lekarza przebywającym na kontrakcie z ONZ. Kilkakrotnie przelała pieniądze na jego konto wierząc w jego miłosne wyznania. Ostatecznie jednak mężczyzna okazał się oszustem.

Zdjęcie ilustracyjne (autor: pixinio)

Do zwoleńskich policjantów zgłosiła się kobieta, która padła ofiarą „internetowej miłości”. Kobieta powiedziała, że w 2022 roku na jednym z portali społecznościowych poznała mężczyznę, który podawał się za niemieckiego lekarza ortopedę, który przebywa na kontrakcie z ONZ na jednej z wysp Pacyfiku.

Nowy znajomy bardzo szybko zaczął zapewniać kobietę o swoich uczuciach i oznajmił, że chce się spotkać. Jedyną możliwością spotkania jest urlop za, który niestety trzeba zapłacić. On sam nie mógł opłacić urlopu ponieważ z wnioskiem o urlop musi wystąpić osoba najbliższa.

Mężczyzna chcąc uwiarygodnić swoje intencje wobec kobiety podał jej dane do swojego konta aby mogła skorzystać z jego pieniędzy. Niestety konto było fałszywe i pokrzywdzona nigdy nie otrzymała pieniędzy a sama kilkakrotnie przelewała pieniądze na jego konto, wzięła nawet kredyt w banku i zapożyczyła się u znajomych. Po upływie około pół roku zorientowała się, że ma do czynienia z oszustem i zdecydowała zgłosić to policji.

W sumie, w wyniku oszustwa mieszkanka powiatu zwoleńskiego straciła ponad 100 tysięcy złotych.

Policja przypomina, żeby zgłaszać wszystkie próby wyłudzenia pieniędzy.

