Sprawca podpalenia zatrzymany. Rzucał koktajlem Mołotowa w samochody RDC 29.12.2022 13:05 36-latek, który w nocy 20 grudnia uszkodził dwa samochody rzucając w nie koktajlem Mołotowa trafił do aresztu na 3 miesiące. Mieszkaniec powiatu pruszkowskiego za zniszczenie aut odpowie przed sądem.

Sprawca podpalenia zatrzymany (autor: Policja Mazowiecka)

Policjanci z Garwolina dostali zgłoszenie o pożarze samochodu, zaparkowanego na ulicy Andersa w Łaskarzewie. Sprawca rzucił w mercedesa koktajlem Mołotowa. Podpalił ten pojazd i zaparkowane obok mitsubishi. Wartość strat wyniosła 40 tys. zł.

Podpalaczem okazał się 36-latek, którego funkcjonariusze zatrzymali na terenie powiatu pruszkowskiego.

Zatrzymany usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3-miesięcy. Ze względu na to, że 36-latek był już karany za przestępstwa przeciwko mieniu będzie odpowiadał w warunkach powrotu do przestępstwa tzw. recydywy. Grozi mu do 7,5 lat więzienia.

Czytaj też: Akcja grupy Kobra. Dwaj mężczyźni zatrzymani za kradzież samochodu