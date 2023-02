Sprawa wójta gminy Rzekuń wraca na wokandę. W marcu rozprawa apelacyjna Alicja Śmiecińska 09.02.2023 14:36 Jest termin apelacji w sprawie wójta gminy Rzekuń w powiecie ostrołęckim. Rozprawa odbędzie się 29 marca. Bartosz Podolak został skazany przez sąd pierwszej instancji na 8 tys. zł grzywny za złożenie fałszywego oświadczenia.

Bartosz Podolak (autor: mat. wójta gminy Rzekuń)

- Jak wynika z ustaleń Sądu Rejonowego, w toku prowadzonego postępowania przetargowego, dotyczącego budowy żłobka samorządowego w Rzekuniu z zagospodarowaniem terenu, oskarżony złożył fałszywe pisemne oświadczenie - mówi rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Ostrołęce Marcin Korajczyk.



- O wygaśnięciu mandatu wójta zdecyduje komisarz wyborczy, ale to wszystko zależy od rozstrzygnięcia - dodaje Korajczyk. - Jeżeli jest orzeczona kara grzywny, tak jak w tym przypadku w pierwszej instancji i gdyby, hipotetycznie, orzeczenie to zostało utrzymane, to skazanemu nie przysługuje kasacja. Kasację może wnieść wtedy Rzecznik Praw Obywatelskich bądź Prokurator Generalny. Natomiast gdyby sąd drugiej instancji zmienił na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia, to wtedy może wnieść kasację - zaznacza.





Wójt nie chciał komentować sprawy.

