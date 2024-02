Wiceminister sportu: Liczę, że sportowcy z Mazowsza będą na Igrzyskach walczyć o najwyższe cele Adam Abramiuk 02.02.2024 18:17 Liczymy na to, że nasi sportowcy, także z Mazowsza, będą walczyć o najwyższe cele — mówił wczoraj podczas V Gali Sportowca Roku na Mazowszu 2023 Radia dla Ciebie wiceminister sportu. Piotr Borys przypomniał, że w tym roku czekają nas wielkie emocje, bo latem odbędą się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. — Do końca czerwca będziemy ostatecznie wiedzieć, kto będzie dumnie reprezentował nasz kraj z orzełkiem na piersi — dodał.

Sportowiec Roku na Mazowszu 2023 (autor: JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK)

Wiceminister sportu Piotr Borys przyznał podczas V Gali Sportowca Roku na Mazowszu 2023 Radia dla Ciebie, że liczy na to, że mazowieccy sportowcy będą walczyć o najwyższe cele. Jak przypomniał, latem odbędą się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.

Takie Gale to dla sportowców nagroda i motywacja.

— Dla organizatorów V Gali Sportowiec Roku 2023 na Mazowszu, dla wszystkich państwa, którzy rywalizowaliście w tym plebiscycie. Te gratulacje i również słowa ogromnej wdzięczności należą się wszystkim, łącznie ze sztabami szkoleniowymi, o czym nie powinniśmy nigdy zapomnieć — oznajmił Borys.

— To ważny rok Igrzysk Olimpijskich — dodał — Do czerwca nasi sportowcy będą rywalizować w kwalifikacjach, i tak naprawdę do końca czerwca będziemy ostatecznie wiedzieć, kto pojedzie na Igrzyska Olimpijskie, kto będzie dumnie reprezentował nasz kraj z orzełkiem na piersi i zmagał się z najlepszymi na świecie — zaznaczył wiceminister sportu.

Zwycięzcą plebiscytu Sportowca Roku na Mazowszu 2023 został darter Krzysztof Ratajski.

