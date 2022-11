Spada liczba adopcji psów i kotów w schroniskach Anna Orzeł 02.11.2022 18:03 Bezdomnych zwierząt jest przed zimą coraz więcej, mniej za to mieszkańców, którzy decydują się przygarnąć je pod swój dach. Powodem rosnące koszty utrzymania.

Coraz mniej chętnych do adopcji zwierzat (autor: Pixabay)

W schronisku na Paluchu w Warszawie jest obecnie prawie 700 psów i 230 kotów.

- To więcej niż rok temu, a mniej jest chętnych do adopcji - przyznaje dyrektor obiektu, Henryk Strzelczyk. - Możemy mówić w tej chwili, że w porównaniu do podobnego okresu ubiegłego roku to wsparcie materialne, ale także i finansowe otrzymywane od mieszkańców Warszawy jest mniejsze o 2/3 - tłumaczy.

Ludzie nie decydują się na adopcje, bo to coraz większy wydatek. Karma dla kotów podrożała średnio o 35 proc, dla psów nawet o połowę.

- A każde, nawet zdrowe zwierzę, potrzebuje też opieki weterynaryjnej - wyjaśnia Mateusz Jabłoński z Przychodni dla Zwierząt "Zwierz nam się" w Radomiu. - Piesek będzie wymagał na przykład profilaktyki na co dzień, czyli ochrony przeciw kleszczowej na miesiąc to to jest koszt około 40-45 zł. Jeżeli mówimy o regularnym odrobaczaniu co trzy miesiące, to jest to koszt tabletki około 20-25 zł - wylicza.

Warto pamiętać, że każde zwierzę adoptowane ze schroniska jest już zaszczepione i wysterylizowane.

