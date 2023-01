Sokołów Podlaski bez większych inwestycji. Na budowy i remonty 36 mln zł Olga Kwaśniewska 10.01.2023 20:26 Dla Sokołowa Podlaskiego to będzie rok stagnacji i niewielu inwestycji. Miasto zamierza wydać na budowy i remonty 36 mln zł. Będzie oszczędnie - zapowiada burmistrz Bogusław Karakula.

- Największą inwestycją będzie remont stacji uzdatniania wody - mówi burmistrz Bogusław Karakula. - Jest to bardzo duża inwestycja, której wartość to jest około 12 mln zł, ale jest inwestycją niezbędną. Nie możemy dopuścić do tego, żeby Sokołów został bez wody. I tutaj jesteśmy w trakcie rozstrzygania procedury przetargowej - wyjaśnia.



Samorząd kontynuuje także prace przy remoncie Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

- Chcemy dokończyć modernizację Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Już trwają prace. Robimy tyle, na ile nas stać. W tej chwili jest wykonywana sala baletowa nad sceną i pokrycie dachu od strony południowej. Myślę, że to powinno w styczniu, najpóźniej do końca lutego udać zakończyć - tłumaczy burmistrz.







Miasto zamierza także wyremontować kilka osiedlowych uliczek oraz wymienić kolejne 800 lamp na ledowe.

