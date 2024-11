Opady śniegu aż do niedzieli? Synoptyk: mogą wystąpić oblodzenia dróg

Aż do niedzieli należy się spodziewać okresowych opadów śniegu — prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najbliższych dniach na Mazowszu nie będą one intensywne, jednak miejscami mogą powodować utrudnienia. — Będzie dochodzić do zamarzania mokrych nawierzchni dróg i chodników — informuje Jakub Gawron z IMGW.