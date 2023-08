Ogień pamięci, parada statków i koncerty. Obchody rocznicy wybuchu PW na Mazowsze Iwona Rodziewicz-Ornoch 01.08.2023 06:24 Słuchowisko w plenerze, parada statków, koncerty czy wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych – w Warszawie, jak i na Mazowszu obchodzimy dziś 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W Radiu dla Ciebie przygotowaliśmy program obchodów w mazowieckich miastach.

Słuchowisko, parada statków czy koncerty. Jak Mazowsze obchodzi rocznicę wybuchu PW? (autor: WTP/zdjęcie ilustracyjne)

79 lat temu, 1 sierpnia 1944 r., na mocy decyzji Dowódcy AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”, w Warszawie wybuchło powstanie. Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej. Na pamiątkę tych wydarzeń samorządy na Mazowszu organizują różnego rodzaju obchody.

Płock

W Płocku o godzinie „W”, czyli 17:00, odbędzie się parada jednostek pływających na Wiśle. Tradycyjnie zostaną odpalone race i zawyją syreny.

- Tak wodniacy uczczą pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego - mówi prezes MORKI Lucjan Szypryt. - Wypływamy z portu i zataczamy takie wielkie koło między mostem a zalewem Sobótka. Płyniemy troszkę w dół rzeki, przyłączają się do nas z horyzontu i ze stoczni, i z petrochemii. Z każdego portu też kilkanaście łódek się przyłącza i płyniemy dużą gromadą - tłumaczy.

Pół godziny przed godziną „W” oficjalne uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu powstania w Płocku rozpoczną się pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej.

- Pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej harcerze hufca Płock ZHP wystawią warty honorowe w ramach alertu przed godziną „W”. Zostaną złożone wieńce i kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej, a także będzie zaprezentowany patriotyczny program artystyczny, który będzie nawiązywał do wydarzeń w Warszawie - mówi Konrad Kozłowski z biura prasowego ratusza.

Siedlce

Siedlce z kolei uczczą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego słuchowiskiem „Do wolności” w Parku Aleksandria. Relacje uczestników zrywu wyzwoleńczego - sanitariuszy, strzelców, saperów czy gońców - będzie można wysłuchać w plenerze od godz. 19:00 .

- Człowiek poszukuje innych sposobów opowiedzenia tej historii. I stąd mamy te relacje nie artystów, nie literatów, nie poetów, tylko prostych, szeregowych żołnierzy, uczestników Powstania Warszawskiego. Chcielibyśmy ludzi skłonić do refleksji, dać im pretekst do tego, aby się zatrzymać, zadumać, posłuchać. W tej ogólnodostępnej przestrzeni postawimy krzesła dla tych, którzy chcą się zatrzymać, posłuchać - zaprasza Maciej Czapski z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.





Taka forma uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędzie się w Siedlcach po raz pierwszy. Słuchowisko „Do wolności” potrwa godzinę.

Ostrołęka

Rocznicę wybuchu PW uczczą także Kurpie. W Ostrołęce w godz. „W” o 17 zawyją syreny, potem przedstawiciele władz miasta tradycyjnie złożą kwiaty pod pomnikiem żołnierzy AK. Wieczorem odbędzie się wspólne śpiewanie piosenek powstańczych.

- Spotykamy się o 20 na parkingu przed Ostrołęckim Centrum Kultury - mówi jego dyrektor Tadeusz Wiśniewski. - Będziemy razem śpiewać pieśni Powstania Warszawskiego. Będziemy mogli też zapoznać się ze wspomnieniami Powstańców Warszawskich, kiedy mówią o tym, co którego dnia się wydarzyło. To są rzeczy spisane. Przypominając sobie te rozmowy, warto wysłuchać tego, co mieli do powiedzenia ci, którzy brali w tym bezpośrednio udział - wskazuje.



Śpiewanie piosenek powstańczych potrwa do 22:00.

Warszawa

W Warszawie uroczystości potrwają cały dzień. Upamiętnienie bohaterów powstania m.in. o 10 w Parku Dreszera. Przy pomniku Mokotów Walczący zostanie wzniesiona flaga i rozpalony będzie ogień pamięci. O 11 wyruszy Marsz Mokotowa do ul. Dworkowej. O godz. 16:00 rozpoczną się uroczystości na Powązkach Wojskowych przed pomnikiem Matki i kamieniu poświęconym ludności cywilnej. O 17:00 godzina „W” - całe miasto stanie w ciszy na minutę. Wieczorem uroczystości i międzyreligijna modlitwa przy pomniku Polegli Niepokonani na Cmentarzu Powstańców Warszawy.

Zwieńczeniem dnia obchodów będzie tradycyjny koncert „Niezakazane Piosenki” na placu Piłsudskiego.

- To cudowne pożegnanie dnia obchodów Powstania Warszawskiego. Zaczynamy jeszcze, kiedy świeci słońce, są bardzo entuzjastyczne piosenki. Pierwsze są takie z wiarą zwycięstwa. Kończymy, kiedy jest już ciemno, kiedy w tych piosenkach słychać też rozpacz i smutek - mówi Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r.

Czytaj też: Prezydent Andrzej Duda: Powstanie Warszawskie to ważna lekcja, jak dbać o ojczyznę