Śledczy chcą obserwacji psychiatrycznej bliźniaków podejrzanych o zabójstwo brata Iwona Rodziewicz-Ornoch 15.12.2022 08:13 Bracia bliźniacy z Iłży, którzy są podejrzani o zabójstwo starszego brata, mają być poddani obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Prokuratura skierowała w tej sprawie wniosek do sądu – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska.

Obserwacja psychiatryczna bliźniaków podejrzanych o zabójstwo brata (autor: Torben Mauch/Mapy Google)

Do kłótni doszło dzień przed Wigilią ubiegłego roku. – Doszło do rodzinnej awantury w jednym z mieszkań w Iłży. Tam doszło do kłótni pomiędzy trzema braćmi. Jest to dwóch 18-latków i 21-latek. Tam nie było żadnego narzędzia. W trakcie tego zdarzenia starszy z braci przestał oddychać – mówiła wówczas Agnieszka Borkowska.

Pomimo reanimacji przeprowadzonej przez wezwane na miejsce służby medyczne stwierdzono jego zgon. 18-letni wówczas bliźniacy zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzuty zabójstwa starszego brata i trafili do tymczasowego aresztu.

W trakcie prowadzonego od grudnia ub. roku śledztwa bliźniacy byli już raz poddani badaniu psychiatrycznemu w celu stwierdzenia, czy w chwili popełnienia przestępstwa obaj 18-latkowie byli poczytalni.

Biegli psychiatrzy zgłosili jednak potrzebę przeprowadzenia dodatkowej obserwacji sądowo-psychiatrycznej. – Prokurator skierował w tej sprawie wniosek do sądu – przekazała rzeczniczka.

