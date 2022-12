Skrzynka na listy do świętego mikołaja stanęła przed ratuszem w Mławie Alicja Śmiecińska 01.12.2022 08:33 Skrzynka pocztowa na listy do świętego mikołaja stanęła przed ratuszem w Mławie. Dzieci mogą do niej wrzucać listy do 15 grudnia.

Skrzynka z listami do świętego mikołaja przed ratuszem w Mławie (autor: UM Mława)

Rzeczniczka urzędu miasta Magdalena Grzywacz zwraca uwagę, by na kopercie koniecznie znalazł się adres nadawcy. – Prosimy, aby wszyscy, którzy chcą skorzystać z naszego pośrednictwa, pisząc list do mikołaja, wpisali też swój adres i oczekiwali później listu zwrotnego. Miło nam będzie także dowiedzieć się, ile lat ma osoba, która do nas taki list wysłała. Burmistrz Mławy od dawna ma bardzo dobre układy z mikołajem, więc z pewnością wszystkie listy przekaże – zapewnia.

Rodzice dzieci również będą mogli się dowiedzieć, o czym marzą ich pociechy. – Do dużej koperty wkładamy list do mikołaja z prezentem od burmistrza. W tym liście są podziękowania od mikołaja. Taki list do dzieci wysyłamy – podaje rzecznika.

Skrzynka będzie stała do 15 grudnia w godzinach od 8:00 do 16:00. W zeszłym roku listy do świętego mikołaja wysłało ponad dwieście dzieci z Mławy.

Czytaj też: Zabytkowy most kolejowy stanie się atrakcją turystyczną