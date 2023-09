Woda w podstawówce w Wachu skażona. W wodociągu wykryto enterokoki Alicja Śmiecińska 29.09.2023 12:21 Skażona woda w szkole podstawowej w Wachu w powiecie ostrołęckim. Okazało się, że w wodociągu, z którego korzysta placówka, wykryto bakterie coli i enterokoki. – Uczniowie nadal przychodzą do szkoły, gdzie mają zapewnioną wodę w butelkach – mówi RDC p.o. dyrektor szkoły Marta Pabich.

Skażona woda w szkole (autor: Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu)

W szkole podstawowej w miejscowości Wach woda jest skażona – wykryto w niej bakteria coli i enterokoki, co oznacza, że nie nadaje się do spożycia. Dzieci mają zapewnioną wodę butelkowaną.

– Przy każdej umywalce z kranem i na drzwiach do łazienek umieściłam informacje dotyczące zakazu spożywania wody. Uczniowie nadal przychodzą do szkoły, gdzie mają zapewnioną wodę w butelkach. Do rąk dzieci używają chusteczek. Staramy się w ogóle nie korzystać z tej wody. Obecnie czekamy na wyniki – mówi p.o. dyrektor szkoły Marta Pabich.

W szkole uczy się 79 dzieci. U żadnego z nich nie stwierdzono zatrucia. Wodociąg został zdezynfekowany. Zasila on w wodę wyłącznie szkołę.

