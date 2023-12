Samorząd kupi 16 pociągów dla Kolei Mazowieckich RDC 19.12.2023 11:26 16 nowoczesnych pojazdów dla Kolei Mazowieckich. Samorząd województwa kupuje kolejne składy. Flotę spółki zasilą pojazdy bydgoskiej marki PESA. Wartość zamówienia to ponad 458,5 mln zł.

Samorząd kupi 16 pociągów dla Kolei Mazowieckich (autor: mazovia.pl)

Park taborowy Kolei Mazowieckich powiększy się o 16 dwuczłonowych elektrycznych pociągów REGIO 160. Wartość zamówienia to ponad 458,5 mln zł. Samorząd województwa mazowieckiego ubiega się o środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

Marszałek województwa Adam Struzik podkreślił, że przedsięwzięcie jest częścią programu inwestycyjnego województwa mazowieckiego, w ramach którego kupione zostaną łącznie 22 pojazdy. - Umowa dotyczy dostawy 16 pojazdów, ich serwisowania i szkolenia personelu. Dzięki takim inwestycjom nasza spółka będzie mogła dalej dynamicznie się rozwijać - dodał.

Gdzie pojawią się nowe pociągi?

Nowe składy pojawią się na tzw. liniach radomskich: Radom–Drzewica, Radom–Dęblin, Radom–Skarżysko-Kamienna, Radom–Warka–Warszawa, a także na planowanym do realizacji w ramach Programu Kolej Plus połączeniu Dobieszyn–Kozienice. Jak zaznacza wicemarszałek Rafał Rajkowski, samorząd województwa chce zapewnić mieszkańcom subregionu radomskiego lepszy i szybszy dojazd do Radomia i Warszawy. - To kolejny krok samorządu województwa do usprawnienia komunikacji kolejowej w regionie i przywrócenia kolei w Kozienicach. Przypomnę, że dofinansujemy budowę 23,5-kilometrowego odcinka linii kolejowej Kozienice–Dobieszyn. Przeznaczyliśmy na to 45 mln zł, czyli praktycznie cały wkład własny do projektu zakwalifikowanego do Programu Kolej Plus. Już na początku grudnia podpisaliśmy umowę w tej sprawie. W najbliższych latach powstanie w Radomiu nowa baza utrzymaniowo-naprawcza Kolei Mazowieckich, w której będą także serwisowane zamówione pojazdy - wyjaśnił.

Kupione pociągi będą mogły w przyszłości obsługiwać też połączenia: Warszawa–Małkinia–Ostrów Mazowiecka, Siedlce–Sokołów Podlaski, Siedlce–Łuków. Radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska, zwróciła uwagę, że to inwestycja potrzebna i oczekiwana przez mieszkańców.

- Powiększenie parku taborowego umożliwi uruchomienie nowych połączeń na odcinkach, na których obecnie nie kursują pociągi pasażerskie. Nowe pojazdy będą obsługiwać połączenia planowane do realizacji w ramach projektów Kolej Plus, czyli linie do Kozienic, Ostrowi Mazowieckiej i Sokołowa Podlaskiego - przekazała.

Nowe pojazdy najpóźniej w 2016 roku

Zamówienie dostarczy bydgoska Pesa. Pojazdy trafią do Kolei Mazowieckich najpóźniej w 2026 r. - To dla nas powód do szczególnej dumy, że świętujące wkrótce swoje 20-lecie Koleje Mazowieckie w kolejny etap historii wjadą nowoczesnymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi Pesa. Jestem przekonany, że te przyjazne środowisku i bezpieczne pojazdy staną się symbolem komfortu podróży i zadowolenia pasażerów – powiedział prezes zarządu Pesa Bydgoszcz Krzysztof Zdziarski.

W zeszłym roku, pierwszym po zniesieniu obostrzeń pandemicznych, z usług przewozowych Kolei Mazowieckich skorzystało ponad 59 mln pasażerów, czyli o 12 mln więcej niż w 2021 r.

Prezes zarządu Kolei Mazowieckich Robert Stępień podkreślił, że kończący się rok był również bardzo udany. - Zakończyliśmy realizację rekordowego w historii polskiej kolei zamówienia na dostawę 61 EZT FLIRT ER160, podpisaliśmy umowę na budowę nowoczesnego zaplecza w Radomiu, a teraz spotykamy się na podpisaniu umowy na zakup 16 dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Cieszę się, że spółka, pierwszy samorządowy przewoźnik kolejowy, obecnie już z prawie 20-letnim doświadczeniem, dynamicznie się rozwija i wciąż inwestuje w nowe projekty, realizując tym samym kolejne cele. Jest to możliwe dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego oraz środków unijnych – podsumował.

Z kolei Czesław Sulima, członek zarządu i dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich, podkreślił, jak ważna dla rozwoju spółki jest współpraca z samorządem województwa mazowieckiego, dzięki której możliwe jest sukcesywne unowocześnianie parku taborowego KM. - Z roku na rok nasz park taborowy powiększa się o kolejne nowoczesne pojazdy. Tym razem podpisujemy umowę na dostawę dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, którymi będą podróżować mieszkańcy odleglejszych terenów Mazowsza. Jednakże należy podkreślić, że jest tak samo ważny, jak zrealizowana w tym roku umowa na zakup 61 pięcioczłonowych EZT ER160 FLIRT przeznaczonych do obsługi połączeń o dużym obłożeniu. Dzięki takim inwestycjom stale możemy polepszać jakość podróżowania na Mazowszu – dodał.

