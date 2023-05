Ile w tym roku zapłacimy za polskie truskawki? RDC rozmawia z plantatorami RDC 24.05.2023 08:12 Sezon na polskie truskawki się rozkręca, obecna pogoda sprzyja hodowli. W mazowieckim truskawkowym zagłębiu praca wre. W Radiu dla Ciebie rozmawiamy z kupcami i plantatorami. Pytamy, ile kosztują owoce i czy polska truskawka obroni się przed napływem zagranicznych odmian. Sprawdzamy też, czy w tym sezonie wystarczy rąk do pracy przy zbiorach.

4 Sezon na truskawki (autor: RDC)

Rumba, alba i gruntowa marmelada – polskie truskawki wchodzą na rynek. U sprzedawców można kupić owoce uprawiane w tunelach, coraz częściej także te z krzaczków rosnących „pod chmurką”.

Według ekspertów przed nami słodki sezon, bo pogoda sprzyja uprawom i polskich truskawek przybywa.

– Pogoda jest sprzyjająca, z każdym dniem jest coraz więcej truskawek, przez co ich cena spada. A cena ta waha się od mniej więcej 11–12 złotych za drobną gruntową do 20 za tunelową, to piękne dorodne owoce pakowane w kilogramowe koszyczki – mówi ekspert ds. świeżych owoców i warzyw Maciej Gmera.

– Nie ma upalnych dni i bardzo ciepłych nocy, więc truskawka dobrze wiąże cukry w owocach. Wydaje mi się, że ten owoc będzie dobry i słodki – dodaje z kolei plantator z gminy Czerwińsk nad Wisłą Rafał Popławki.

Ile kosztują polskie truskawki?

Owoców nie powinno zabraknąć również z truskawkowego zagłębia, czyli z ziemi płońskiej. Tak twierdzi m.in. burmistrz Czerwińska nad Wisłą Marcin Gortat.

– Sądząc po tym, że ta truskawka już pojawia się na rynku, można domniemywać, że raczej nie powinno jej zabraknąć. Najważniejsze jest to, że do zbiorów docierają pracownicy. Aby sprawnie zebrać ten kilkutysięczny obszar tylko w samej gminie, trzeba kilku tysięcy pracowników, którzy codziennie wyjdą na plantację truskawek – zauważa burmistrz.

Łubianka (czyli 2 kg) truskawek w Czerwińsku nad Wisłą kosztuje w granicach 23–27 zł.

Z kolei już w Ciechanowie za kilogram owocu zapłacić trzeba od 20 do 26 zł. I mimo że wybór w tym mieście jest spory, to, jak sprawdziła nasza reporterka, nie ma jeszcze tłumów wśród kupujących.

Największy wysyp polskich truskawek przypada na połowę czerwca. Na rynku obecnie najpopularniejsze odmiany to rumba, alba i gruntowa marmelada.

Dominują jednak nadal owoce sprowadzane z Grecji. W ostatnich dniach zaś pojawiły się dostawy z Serbii.

Zbieranie truskawek – ile można zarobić?

W powiecie płońskim na plantacjach truskawki zbierać będą m.in. pracownicy sezonowi z Ukrainy.

W ubiegłym roku po wybuchu wojny zabrakło około 6 tys. pracowników ze wschodu. W tym roku na razie nie brakuje chętnych do pracy.

– Do mnie czy do urzędu pracy nie docierają informacje, że jest niewystarczająca liczba pracowników ze wschodu. Część z nich już dotarła, część jest w drodze – zapewnia wicestarosta płoński Krzysztof Wrzesiński.

Akordowe wynagrodzenie za łubiankę nie zostało jeszcze ustalone, ale może być podobne jak w ubiegłym roku.

– Stawki nie są jeszcze ustalone. Rok temu akordowe wynagrodzenie, czyli liczone od liczby zebranych łubianek, wynosiło 2–2,5 złotych za koszyk. W mojej ocenie to wynagrodzenie nie powinno być większe, ale wszystko zależy od ceny truskawki na skupie przemysłowym – mówi Wrzesiński.

Co ciekawe, zmniejszyła się powierzchnia plantacji na Mazowszu.

– Statystyki pokazują, że obszarowo truskawki trochę ubyło na naszym terenie – potwierdza wicestarosta.

Gminy Czerwińsk nad Wisłą, Załuski i Naruszewo w powiecie płońskim to truskawkowe zagłębie. Powierzchnia plantacji wynosi tam kilka tysięcy hektarów.

Co roku pracę przy zbiorze owoców znajduje ponad 20 tysięcy osób.

Czytaj też: Kiedy potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej domu? Ekspert odpowiada

Źródło: RDC Autor: RDC /PA