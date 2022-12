Są wyniki sekcji Ukraińca znalezionego w Ostrowi Mazowieckiej

Biegły wskazał przyczynę zgonu 55-letniego obywatela Ukrainy znalezionego we wtorek w jednym z mieszkań w Ostrowi Mazowieckiej. Były to liczne rany kłute w obrębie klatki piersiowej do serca i płuc - przekazała rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.