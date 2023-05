Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim Mazowsza Aneta Borkowska 12.05.2023 14:38 Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, muzeum memów, cykl turniejów siatkarskich, festiwale, pikniki, koncerty a nawet budowa boisk. To tylko niektóre z projektów tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Dziś ruszyło głosowanie.

Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim Mazowsza (autor: mazovia.pl)

Głosowanie na projekty w budżecie obywatelskim Mazowsza ruszyło w piątek. Jak mówi Janina Orzełowska z zarządu województwa, jest w sumie 335 propozycji, więc konkurencja jest ogromna.

- Jeżeli Państwu zależy na tych projektach, żeby one były zrealizowane, to zachęcam do głosowania. Głosowanie trwa od dziś, a już wiemy, że 300 głosów już zostało oddanych. Więc generalnie do 18 czerwca czekamy na głosy, bo to Państwo decydują o tym, czy te projekty będą realizowane, czy nie - zachęca.





Każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego może oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. Głosować można wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy bom.mazovia.pl.

Potrwa ono do 18 czerwca.

Czytaj też: Ostrołęka świętuje 650-lecie. Co w programie obchodów?