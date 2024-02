Paraliż komunikacyjny Mazowsza. Jutro ogólnopolski strajk rolników [SPRAWDŹ] Iwona Rodziewicz-Ornoch 08.02.2024 19:19 W piątek 9 lutego rozpocznie się ogólnopolski strajk rolników. Do Instytutu Gospodarki Rolnej wpłynęło do tej pory 30 zgłoszeń na temat planowanych zgromadzeń i blokad w naszym województwie. Protesty rolników są na bieżąco aktualizowane na stronie Instytutu. — Ogromny apel do wszystkich podróżujących po Mazowszu, żeby kontrolowali, jak ta mapa wygląda, żeby dużo łatwiej było nam wszystkim razem przetrwać — mówi dyrektor IGR.

Protest rolników (autor: RDC)

W związku z protestem rolników, w piątek należy spodziewać się blokad mazowieckich dróg. W całej Polsce jest zgłoszonych 255 lokalizacji, z czego 30 miejsc to przejazdy przez Mazowsze. Każdy większy trakt komunikacyjny będzie związany z utrudnieniami.

Główne postulaty rolników to likwidacja tzw. Zielonego Ładu i powstrzymanie niekontrolowanego napływu towarów z Ukrainy.

Największe utrudnienia odbędą się m.in. w okolicach Płońska, Ciechanowa i Glinojecka. Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska informuje, że będzie tam około 330 ciągników.

— Są takie przypadki jak na przykład okolice Glinojecka, gdzie zgłoszonych zostało tak dużo ciągników, które chcą wziąć udział w przejeździe, że faktycznie, gdyby stanęły na całym planowanym obszarze przejazdu, to nie musiałyby jeździć, bo ciągnik przy ciągniku zablokowałby całą trasę. Nie chcemy tego robić, dlatego dzielimy się — mówi Przeworska.

Policja apeluje do kierowców

Policja zachęca do szukania alternatywnych tras oraz unikania podróży, gdy nie jest to konieczne.

Rzeczniczka policji Magda Zarembska przekazuje, że w powiecie ciechanowskim protest rozpocznie się o godzinie 10.

— Utrudnień w ruchu możemy spodziewać się na drodze krajowej nr 60 od Dreglina do Glinojecka, na trasie Gołymin-Ośrodek - Ciechanów, na drodze wojewódzkiej nr 616 Grudusk - Ciechanów oraz na drodze wojewódzkiej nr 617 Przasnysz Ciechanów. Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Jeżeli jest to możliwe, zaplanujmy wcześniej trasę, skorzystajmy z dostępnych objazdów — informuje Zarembska.

Utrudnienia w powiecie radomskim

Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej podkreśla, że duże utrudnienia będą też w okolicach Radomia.

— Mam tutaj na myśli zarówno drogę z Warszawy w kierunku Radomia. Okolice będą bardzo zablokowane — dodaje Przeworska.

Rolnicy z regionu radomskiego rozpoczną swój protest o godzinie 10 na wlocie krajowej 12 przy ulicy NSZZ Solidarność. Ma pojawić się tam ponad setka maszyn.

Zaplanowany jest przejazd ciągników ulicą Kielecką do ronda Warszawska i powrót. Rondo „Kieleckie” zostanie zablokowane na pół godziny.

Strajk w Przytyku

Utrudnienia także w Przytyku w powiecie radomskim. Organizator strajku w Przytyku Kazimierz Szubiński przekazuje, że rolnicy spotkają się na targowisku przy Targowej.

— Około godziny 10:00-10:20 ruszamy w kierunku gminy Potworów i Klwów. Tam zawracamy (w Klwowie) i jedziemy z powrotem na giełdę rolną w Przytyku — mówi Szubiński.

Blokady wschodniej części regionu

Duże utrudnienia także na wschodzie Mazowsza.

— Okolice Siedlec, po drodze jeszcze Mińsk Mazowiecki, tam też będą duże blokady. Na drodze krajowej nr 2 z Siedlec do Międzyrzeca Podlaskiego również. Tam około 300 ciągników oraz samochodów ciężarowych już teraz potwierdziło swoją obecność — zaznacza dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.

Protest grójeckich sadowników

W akcję włączają się między innymi sadownicy z regionu grójeckiego. Przedstawiciel rolniczej Solidarności z tego obszaru Dominik Zawadzki podkreśla, że będą setki ciągników i duże utrudnienia.

— Odbędzie się od godziny 10 do 15. Trasa numer 50, rondo wjazd do Grójca, na drodze krajowej numer 50. Będzie nas bardzo dużo. Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość i kierowanie się na objazdy — mówi Zawadzki.

Krajowa pięćdziesiątka będzie też zablokowana w innym punkcie w Mińsku Mazowieckim. Protesty będą również między innymi w Czerwińsku nad Wisłą, Glinojecku, także w Przasnyszu, ale też we wszystkich większych miastach Mazowsza.

„Prosimy o wyrozumiałość i o wsparcie”

Protesty rolników są aktualizowane na stronie Instytutu Gospodarki Rolnej.

Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska apeluje do mieszkańców Mazowsza.

— Ogromny apel do wszystkie podróżujących po Mazowszu, żeby kontrolowali, jak ta mapa wygląda, żeby dużo łatwiej było nam wszystkim razem przetrwać. Ogromny apel tez kieruję do Państwa. To, że rolnicy wychodzą na ulice, jest w interesie także Państwa i przyszłości Państwa dzieci, w związku z czym prosimy o wyrozumiałość i o wsparcie — mówi Przeworska.

Rolnicy zaczną się rozjeżdżać w godzinach 15 -16.

