Rok 2022 lepszy niż poprzedni. Mniej zwolnień z pracy na Mazowszu Cyryl Skiba 17.01.2023 22:03 Mniej zwolnień z pracy niż rok wcześniej. W województwie mazowieckim 47 firm zgłosiło zamiar zwolnienia 8105 osób - wynika z danych wojewódzkiego urzędu pracy za 2022 rok.

Rok 2022 lepszy niż poprzedni. Mniej zwolnień z pracy na Mazowszu (autor: pxhere)

- To mniej niż rok wcześniej - wyjaśnia rzeczniczka urzędu Wiesława Lipińska. - W stosunku do liczby firm - o 39 procent, natomiast jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych do zwolnień pracowników - 35 procent. Nie odnotowaliśmy w ubiegłym roku wzrostu liczby zwolnionych pracowników. One były podobne do tych z 2021 roku - mówi.





- W Warszawie zawsze jest praca - podkreśla rzeczniczka. - Tutaj mamy bardzo niskie bezrobocie. Stopa bezrobocia w Warszawie sięga niecałych 2 procent i tutaj można znaleźć pracę. To prawdopodobnie jest podstawowa przyczyna tego, że na Mazowszu ta liczba zwolnień nie wzrosła - tłumaczy.





5,2 proc. wyniosła w grudniu stopa bezrobocia w Polsce i była tylko o 0,1 wyższa niż miesiąc wcześniej.

Czytaj też: „Ukraina” słowem roku w wyszukiwarce Google w Polsce. Kto jeszcze na podium?