DW 721 w gminie Konstancin-Jeziorna do remontu. Jest umowa na koncepcję przebudowy

5 kilometrów drogi wojewódzkiej nr 721 w gminie Konstancin-Jeziorna do przebudowy. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę na opracowanie koncepcji. Dotyczy to odcinka od ul. Mirkowskiej w Konstancinie Jeziorna do wsi Ciszyca. – Przebudowa wpłynie na poprawę bezpieczeństwa – zapowiedział burmistrz Konstancina-Jeziorny Michał Wiśniewski.