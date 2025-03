Czy trzeba zreformować samorządy? RDC na Europejskim Kongresie Samorządów Idalia Tomczak 04.03.2025 12:09 Samorządy oczekują stabilności — powiedział w na antenie Polskiego Radia RDC prezydent Pruszkowa Piotr Bąk. Goście Roberta Łuchniaka na X Europejskim Kongresie Samorządów zastanawiali się nad tym, czy w Polsce należy zreformować samorząd. Burmistrz miasta i gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz podkreślił, że jest za ewolucją, a nie rewolucją i zaproponował spokojne działania.

X Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach. Jest tam również Polskie Radio RDC (autor: RDC)

Kongres to jedna z największych tego typu imprez w Europie. Jest tam 250 wydarzeń — paneli, warsztatów, wykładów i prezentacji nad tym, jak funkcjonują miasta i regiony.

Posłuchaj rozmowy | Magazyn samorządowy | X Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach

Burmistrz miasta i gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz zaproponował spokojne działania i debaty.

— Ja niekoniecznie jestem zwolennikiem od razu reformowania, bo jak my patrzymy na system, to zanim go przeanalizujemy, już byśmy chcieli coś zmienić. Jestem za ewolucją niż rewolucją. Zmiany rewolucyjne zazwyczaj nam się odbijały czkawką przez dłuższy czas. Na pewno jest wiele rzeczy, które można poprawić, aczkolwiek możemy wymieniać je długo i myślę, że powinny wynikać z dosyć dłuższych spotkań i debat — podkreślił Putkiewicz.

Prezydent Pruszkowa Piotr Bąk zaznaczył, że na reformę trzeba jeszcze poczekać.

— Na chwilę obecną nie jesteśmy gotowi na reformę samorządu, natomiast samorządy oczekują stabilności. Mamy zmienioną świeżo ustawę o dochodach. Tak naprawdę ten rok pokaże, czy to było in plus, czy to było in minus, jakie pójdą za tym skutki — powiedział Bąk.

