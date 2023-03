Ratusz w Płońsku bardziej przyjazny niewidomym Agnieszka Pazdecka-Maruszak 10.03.2023 14:49 Udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących. W płońskim ratuszu uruchomiony został system Totupoint. To sieć specjalnych znaczników dźwiękowych, które pomogą w poruszaniu się po urzędzie.

Ratusz w Płońsku bardziej przyjazny niewidomym (autor: UM Płońsk)

W budynku oznaczonych zostało 10 miejsc.

- Z systemu można korzystać za pomocą smartphonu albo tabletu. Należy to urządzenie wyposażyć w aplikację i ta aplikacja będzie poszukiwała w swoim otoczeniu znaczników elektronicznych. Pojawi się opis tego miejsca lub dodatkowa informacja, będąca wskazówką jak dojść do konkretnego miejsca, do konkretnego pokoju - mówi Filip Przedpełski, rzecznik płońskiego ratusza.





Szczegółowy opis miejsc znaczników znajduje się na stronie systemu TOTUPOINT.

Czytaj też: Ekstremalne Drogi Krzyżowe na Mazowszu. Kiedy ruszają?