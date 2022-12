Ratusz w Mławie pracuje krócej, by zaoszczędzić na prądzie Alicja Śmiecińska 06.12.2022 21:34 Urząd Miejski w Mławie skrócił godziny pracy – w ten sposób miasto postanowiło ograniczyć zużycie energii elektrycznej.

UM Mława (autor: Urząd Miejski w Mławie skrócił godziny pracy)

We wtorki magistrat w Mławie będzie otwarty od godz. 8:00 do 16:00, a nie jak do tej pory do 18:00. Kasy zaś czynne będą jeszcze krócej, bo do godz. 15:15.

– Miasto Mława wprowadza zmiany w organizacji pracy urzędu. W tej chwili we wszystkie wtorki urząd będzie czynny do godziny 16:00. To był ten jeden dzień w tygodniu, kiedy pracowaliśmy dziesięć godzin – przypomina rzeczniczka urzędu Magdalena Grzywacz.

To jednak niejedyny sposób na oszczędzanie energii w ratuszu. Miasto zdecydowało również, że urzędnicy będą mieć na biurkach lampki zamiast oświetlenia sufitowego. Tak będzie jednak tylko w pokojach, w których nie ma petentów.

Jak przypomina burmistrz Sławomir Kowalewski, miasto oszczędza od lat. – Zmieniliśmy żarówki na energooszczędne, zainstalowaliśmy czujniki ruchu w łazienkach i na korytarzach, wykorzystujemy sieć antyprzepięciową i wyłączamy urządzenia z czuwania – wylicza.

Krótsze godziny pracy urzędu wprowadził już także wójt gminy Świercze w powiecie pułtuskim. To efekty nowych rozporządzeń. Od grudnia bowiem samorządy zostały zobligowane do ograniczenia zużycia energii o 10 proc.

Czytaj też: Energia w Ostrołęce trzy razy droższa. Miasto chce oszczędzać