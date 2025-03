Będą reprezentować osoby starsze i ich inicjatywy. Ruszył nabór do Rady Seniorów Mazowsza Adam Abramiuk 13.03.2025 22:44 Do 21 marca można wysyłać zgłoszenia do Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego. Członkowie będą reprezentować interesy osób starszych i wspierać ich inicjatywy. — Poszukujemy chętnych ludzi z pomysłami — mówi marszałek Adam Struzik. Co czwarty mieszkaniec województwa mazowieckiego jest seniorem.

Ruszył nabór do Rady Seniorów Mazowsza (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Ruszył nabór do Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego. Jest to organ doradczy i opiniodawczy, który reprezentuje interesy starszych mieszkańców regionu.

Członkowie Rady angażują się w działania na rzecz poprawy jakości życia seniorów. Ściśle współpracują z władzami samorządowymi w zakresie polityki senioralnej.

Jak się okazuje, co czwarty mieszkaniec województwa mazowieckiego ma ponad 60 lat.

— To jest instytucja, która służy nam opiniami, jeżeli chodzi o życie tego środowiska, które jest coraz bardziej liczne. Poszukujemy chętnych ludzi z pomysłami, którzy chcieliby w tej Radzie Seniorów Mazowsza udzielać się, pomagać, radzić — mówi marszałek Adam Struzik.

Na Mazowszu rady seniorów istnieją w ponad 90 gminach, powiatach i dzielnicach m.st. Warszawy. Są ważnym partnerem w procesie opracowywania polityki senioralnej. Pomagają doskonalić programy społeczne ważne z punktu widzenia osób starszych.

Jak zgłosić kandydaturę?

Do dołączenia do rady zaprasza Anna Brzezińska z zarządu województwa. Nabór potrwa do 21 marca.

— Masz bogate doświadczenie i chcesz dołączyć do aktywnych seniorów? Zapraszamy do nas! Twoje doświadczenie ma znaczenie. Masz pomysły na poprawę jakości życia innych seniorów? Chcesz aktywnie uczestniczyć w decyzjach dotyczących waszej społeczności? Zapraszamy! — zachęca Brzezińska.

Kandydować mogą osoby aktywne społecznie i zaangażowane w sprawy seniorów – zarówno osoby prywatne, jak i reprezentujące podmioty działające na ich rzecz. Aby dołączyć do grona kandydatów, należy zarejestrować się na stronie www.rswm.mazovia.pl i wypełnić formularz rejestracyjny wraz z wymaganymi dokumentami.

Nowością w porównaniu do poprzedniej kadencji jest możliwość głosowania online. Od 31 marca do 11 kwietnia 2025 r. głosować mogą wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego mający co najmniej 60 lat.

Na Mazowszu mieszka ponad 1 mln 366 tys. osób w wieku 60 lat i więcej. Stanowią oni niemal 25 proc. ogółu ludności naszego regionu.

