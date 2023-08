Pułtusk najgorętszym miejscem w Polsce. IMGW podsumował środę RDC 16.08.2023 22:46 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w środę najgoręcej było w Pułtusku, gdzie odnotowano 34,7 st. C, w Grudziądzu 34,6 st., a w Ostrołęce termometry stacji synoptycznej pokazały 34,5 stopnia.

Ratusz w Pułtusku (autor: Marcin Białek, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

"Na stacjach synoptycznych 34,5 st. C zanotowaliśmy w Ostrołęce. Dane z telemetrii wskazują, że jeszcze cieplej było w Grudziądzu 34,6 st. C oraz w Pułtusku 34,7 st. C." - przekazał w środę wieczorem na twitterze IMGW.

Prezentujemy podsumowanie termiczne środy.



Na stacjach synoptycznych 34,5°C zanotowaliśmy w Ostrołęce. Dane z telemetrii wskazują, że jeszcze cieplej było w Grudziądzu 34,6°C oraz w Pułtusku 34,7°C. Chłodniej było nad morzem, ale i tam temperatura maksymalna przekroczyła 20,0°C. pic.twitter.com/qNASaoInGA — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 16, 2023

Instytut dodał, że chłodniej było nad morzem, ale i tam temperatura maksymalna przekroczyła w środę 20 st. C.

Synoptycy prognozują, że w nocy ze środy na czwartek od południowego zachodu wkroczy do nas front atmosferyczny. Przyniesie on więcej chmur i ulewne opady deszczu. Pojawią się też burze, którym będzie towarzyszył wiatr osiągający do 75 km/h. - Bardzo niebezpieczne będą opady, bo nawet miejscami do 40-50 mm. Miejscami może się też pojawić grad - podkreślił rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

Zaznaczył jednocześnie, że czeka nas kolejna noc tropikalna. W centrum i na wschodzie temperatura wyniesie do 20-21 stopni Celsjusza, natomiast w pozostałej części kraju termometry pokażą przeważnie od 16 do 18 st. C. Trochę chłodniej będzie nad samym morzem, bo około 15-16 stopni.

Rzecznik IMGW wyjaśnił też, że będzie bardzo niebezpiecznie i w związku z tym instytut wydał ostrzeżenia burzowe, które obowiązują do czwartku, do godziny 9. - Ale później będą wydane kolejne ostrzeżenia - dodał.

Przekazał też, że w czwartek i piątek burze będą się przemieszczały na wschód i później będą już nad całym krajem. - Cały czas będzie upalnie do 31 st. C, choć nie tak jak teraz - dodał.

- Do końca tygodnia czeka nas upał i tropikalne noce z drobnymi przerwami - podkreślił.

