Ptasia grypa na Mazowszu i apel wojewody do hodowców. „Zagrożenie jest ogromne” Iwona Rodziewicz-Ornoch 22.12.2022 16:26 Nie wykluczamy kolejnych ognisk ptasiej grypy na Mazowszu – mówi wojewoda mazowiecki. Konstanty Radziwiłł zaznaczył, że zagrożenie jest ogromne, a jedyną skuteczną metodą na opanowanie tej plagi jest wybijanie stad.

Ptasia grypa na Mazowszu i apel wojewody (autor: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie)

W związku z wykryciem przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zwołał posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

– Niestety najpierw w powiecie gostynińskim, potem w powiecie łosickim mamy zakażone stada. Najprawdopodobniej zakażenia te pochodzą od dzikich ptaków, ale na Mazowszu stada hodowane są bardzo blisko siebie, więc zagrożenie jest ogromne. W związku z tym zostały wprowadzone bardzo restrykcyjne przepisy bioasekuracyjne – informuje wojewoda.

Z powodu ptasiej grypy w powiecie gostynińskim wybito już ponad 60 tys. indyków i kaczek , a w powiecie łosickim około 55 tys. sztuk ptactwa.

Wojewoda apeluje do hodowców drobiu. – Te wszystkie pozostałości, nie tylko same zwłoki ptaków, ale też pasza czy nawóz musi być utylizowane. Mamy nadzieję, że uda się to opanować, ale będzie to możliwe tylko, gdy wszystkie te daleko idące ograniczenia w hodowli drobiu będą przestrzegane – podkreśla Konstanty Radziwiłł.

W promieniu trzech kilometrów od ognisk zostały utworzone strefy zapowietrzone, a w promieniu kolejnych siedmiu – zagrożone. Oznacza to, że nie można wywozić z tych miejsc ptaków ani organizować żadnych targów czy wystaw. Trzeba również pamiętać o dezynfekcji przy wejściach do ferm.

Obszary zapowietrzone i zagrożone na Mazowszu

Obszar zapowietrzony obejmuje w gminie Gostynin miejscowości: Anielin, Feliksów, Halinów, Kiełpieniec, Skrzany, Kleniew, Leśniewice, Nowa Wieś, Sieraków, Stanisławów Skrzański oraz w gminie Szczawin Kościelny miejscowości: Helenów Trębski, Osowia, Tuliska, Wola Trębska-Parcel, Wola Trębska.

Z kolei obszar zagrożony obejmuje w powiecie gostynińskim, w gminie Gostynin miejscowości: Bielawy, Budy Kozickie, Gaśno, Huta, Zaborowska, Jastrzębia, Jaworek, Kozice, Legarda, Lipa, Lisica, Łokietnica, Marianów Sierakowski, Mysłownia Nowa Nagodów, Osada, Osiny, Podgórze, Polesie, Ruszków, Sałki, Sokołów, Sierakówek, Stanisławów, Strzałki, Zaborów Stary, Zaborów Nowy, Zwoleń oraz samo miasto Gostynin. Natomiast w gminie Szczawin Kościelny miejscowości: Adamów, Białka, Budki Suserskie, Budy Kaleńskie, Dobrów, Helenów, Helenów Słupski, Holendry Dobrowskie, Jesionka, Józefków, Kaleń, Kamieniec, Krzymów, Lubieniek, Mellerów, Misiadla, Modrzew, Mościska, Przychód, Pieryszew, Reszki, Stefanów Suserski, Suserz, Swoboda, Szczawin Borowy-Wieś, Szczawin Kościelny, Szczawinek, Teodorów, Trębki, Witoldów.

W powiecie płockim obszar zagrożony dotyczy w gminie Łąck miejscowości: Korzeń Rządowy, Kościuszków i Władysławów.

W sytuacji podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, zgodnie z obowiązującym prawem, należy poinformować odpowiednie osoby i instytucje (lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii, wójta / burmistrza / prezydenta miasta).

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo niebezpieczny dla gospodarstw i szkodliwy dla gospodarki.

