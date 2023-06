Co z ptasią grypą na Mazowszu? Hodowcy chcą zniesienia obostrzeń Beata Głozak 15.06.2023 15:17 Hodowcy drobiu na Mazowszu chcą zniesienia obostrzeń związanych z ptasią grypą. Te wprowadzono w maju po tym, jak wirus zaczął dziesiątkować dzikie ptactwo – mewy śmieszki i siwe. Właściciele ferm pytają, kiedy skończą się restrykcje, chodzi głównie o obowiązek trzymania drobiu w zamknięciu – przyznaje zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Anna Duras.

Apel ws. ptasiej grypy (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii rozważa zniesienie obostrzeń związanych z ptasią grypą. Chodzi o ogniska wirusa wśród mew. Uchylenia rozporządzenia domagają się hodowcy drobiu.

- Mamy telefony z różnych regionów województwa mazowieckiego z taką prośbą, żeby już te rozporządzenia uchylać. Jest to uciążliwe, szczególnie dla hodowców kaczek, gęsi czy perliczek, gdzie ten drób jednak potrzebuje wyjścia na wybiegi. To wpływa na pewno na wzrost czy nieśność tych ptaków - tłumaczy Anna Duras.

Ostatni przypadek padniętej mewy śmieszki był zgłoszony 22 maja w powiecie ciechanowskim. Jeśli w ciągu tygodnia nie pojawią się nowe ogniska wirusa, Inspektorat ruszy z procedurą znoszenia obostrzeń. Teostały wprowadzone w miejscach, w których wirus zdziesiątkował dzikie ptactwo. Głównymi ofiarami są mewy i rybitwy rzeczne.

Gdzie występuje ptasia grypa?

O miejscach, w których obowiązują rozporządzenia, mówi Radiu dla Ciebie Mazowiecki Lekarz Weterynarii Paweł Jakubczak.

— Żyrardów, Ożarów Mazowiecki, Legionowo tam są już rozporządzenia, które obowiązują powiatowych lekarzy. W trakcie dodawania rozporządzeń jest Zwoleń, Kozienice, Otwock, Nowy Dwór Mazowiecki. Trzy powiaty, w których też są wyniki potwierdzone, to Płock, Warszawa i Węgrów — informuje Jakubczak.

Rozporządzenia o strefach objętych zakażeniem obowiązują przez 30 dni od czasu publikacji.

W tym okresie właściciele drobiu muszą trzymać ptaki w zamknięciu. Dotyczy to również paszy i wody. Należy stosować się do zasad bioasekuracji, np. używać mat dezynfekcyjnych przy wejściu do kurnika.

Na terenie specjalnych stref nie można także organizować żadnych targów czy wystaw z udziałem ptaków.

Czy ptasią grypą można się zarazić?

Paweł Jakubczak odpowiadając na pytanie, czy można się zarazić ptasią grypą, mówi, że wszystko może się zdarzyć.

– Na pewno niczego nie można wykluczyć, choć na dziś nie słyszałem o żadnych potwierdzonych przypadkach w Europie. Jednak w krajach azjatyckich takie sytuacje mogą mieć miejsce – mówi.

Należy zachować ostrożność, gdy zobaczymy martwe dzikie ptactwo.

– Nie dotykać, nie podnosić, zgłosić to odpowiednim służbom. Zdezynfekować twarz i ręce oraz zachowywać podstawowe środki ochrony. Lepiej to zgłosić niż samemu zbierać czy zakopywać – dodaje lekarz weterynarii.

Ptasia grypa na Mazowszu – gdzie ogniska?

Jedno z ostatnich ognisk na Mazowszu pojawiło się na wyspie na Wiśle w okolicy miejscowości Lucimia w powiecie Przyłęk. Znaleziono tam około 250 mew. Wszystkie były zarażone wirusem podtypu H5N1.

Inspektor z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zwoleniu Wojciech Walkiewicz informuje o przygotowywaniu rozporządzenia odnośnie do strefy objętej zakażeniem.

— Właśnie pisane jest rozporządzenie. Będzie wydawane tylko na teren gminy Przyłęk. Obowiązek trzymania kur w zamknięciu, żeby woda czy pasza nie były na zewnątrz, aby nie miały do niej dostępu dzikie ptaki, obowiązuje zarówno fermy wielkotowarowe, jak i drobnotowarowe — mówi Walkiewicz.

Strefa zakażona została też ustanowiona w gminie Magnuszew w powiecie kozienickim. Tam również na jednej z wysp znaleziono ponad 250 martwych ptaków zarażonych ptasią grypą.

Wykrycie przypadku ptasiej grypy w gospodarstwie oznacza konieczność likwidacji stada.

