Brak psychologów w szkołach na Mazowszu. Co czwarte stanowisko nieobsadzone [DANE] Adam Abramiuk 24.07.2023 18:15 Co czwarte stanowisko psychologa szkolnego pozostaje w Polsce nieobsadzone. Fundacja Grow Space przedstawiła dane, jeżeli chodzi o dostęp do opieki dla uczniów. Na Mazowszu – z wyłączeniem Warszawy – braki wynoszą ponad 24 proc., co daje 6. wynik w całym kraju.

4 Brak psychologów w szkołach (autor: RDC)

Fundacja Grow Space przedstawiła dane z brakami dostępu do specjalistów w szkołach. Na 785 uczniów przypada jeden psycholog. W całym kraju na ponad 6100 obsadzonych etatów przypada aż blisko 2300 wakatów.

W samej stolicy wynik jest najlepszy, choć braki wciąż duże, bo ponad 15 proc. Jak zauważa Dominik Kuc z fundacji, taka opieka psychologiczna jest niewystarczająca.

– Jeżeli przeliczymy liczbę etatów zaplanowanych na liczbę uczniów w polskich szkołach, to wychodzi nam jeden etat na 785 młodych ludzi – mówi.

W całej Polsce w blisko 450 gminach nie ma ani jednego psychologa szkolnego.

– W Warszawie w szkołach podstawowych mamy 218 obsadzonych etatów i 41,5 wakatów. W szkołach ponadpodstawowych 111, a wakatów 20. Województwo mazowieckie bez Warszawy to 748 obsadzonych etatów i 241 wakatów – wylicza Kuc.

Gdzie pracują szkolni psycholodzy?

– Z jednej strony jest to odpływ do sektora prywatnego, z drugiej jest to też odpływ regionalny. Największe kłopoty widać w gminach zlokalizowanych poza dużymi ośrodkami miejskimi. To pokazuje też regionalny odpływ specjalistów do dużych miast – zauważa.

Według danych w Warszawie problem jest najmniejszy, choć i tak brakuje ponad 15 proc. psychologów.

– Jeżeli porównamy liczbę w warszawskich szkołach względem liczby braku wakatów na terenie Polski, to brakuje nam 169 psychologów. Przypomnę, że Warszawa ma ponad 600 placówek oświatowych. Mamy też pedagogów, więc ta sytuacja jest u nad wyjątkowo unormowana – komentuje wiceprezydent Renata Kaznowska.

W całym kraju braki kadrowe w zakresie pomocy psychologicznej w szkołach wynoszą ponad 27 proc.

Czytaj też: Będzie problem z miejscami w warszawskich szkołach? „W tym roku nie mamy zapasu”

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/PA